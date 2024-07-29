學生注意！113學年度上學期就學貸款即將開辦（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕臺灣銀行今日公告，113學年度上學期就學貸款申辦作業將自8月1日起至9月30日止。臺銀鼓勵續借學生可線上申請，惟首次申請或有特殊需求者，還是要臨櫃辦理。

臺銀指出，續借學生只要晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成線上申請，免去現場排隊等候及填寫，並免收線上對保手續費。

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另，為免借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，臺銀與數位發展部的個人化資料自主運用（MyData）平台合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情請至「臺灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺銀積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

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