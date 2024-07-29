焦點股》力成：美光接手西安廠衝擊營收 摜殺逼近跌停

美光接手西安廠衝擊營收，力成今股價摜殺逼近跌停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）明天將召開法說會並公布第二季財報，8月1日則將除息，但今股價開低走低，以188元開出，盤中最低為171.5元，大跌17.5元，跌幅逾9%，對於力成今大跌，小股東在網路自嘲「今除息二次」，市場傳出力成西安廠７月將正式將交給美光，恐衝擊力成營收降低，這可能影響股價降低的主因。

力成去年董事會通過旗下中國西安廠售予美光案，預計交易金額為5143.6萬美元，預估交割日為2024年6月28日。

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力成第二季營收195.87億元，季增6.86%，接近預期季增中高個位數的財測目標。力成上季法說會指出，今年是力成迎來機會的一年，將集中資源，量產AI相關先進封測技術。

力成預計今年資本支出將達新台幣150億元，較年初原預估100億元大增五成。法人預估，AI相關先進封測技術挹注力成多少營收，攸關力成的營運成長動能，此外，力成西安廠７月將正式將交給美光，也恐衝擊力成營收顯著降低。

外資上周賣超力成達7351張、投信則買超6749張，土洋呈現對作。

力成去年每股稅後盈餘10.72元，雖較前年的11.6元下滑，但公司今年每股配發現金股利7元，現金配發率約65.3%，與前年持平，以盤中股價下探至171.5元估算，現金殖利率約4.08%。

力成今年第一季合併營收183.29億元，毛利率17.5%，營業利益率11.2%，稅後盈餘17.37億元，每股稅後盈餘2.32元，雖較上季有業外挹注的5.31元為低，但較去年同期1.51元為佳。

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