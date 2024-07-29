新青安1200萬熱門總價帶 北市林森北路、淡水北新路買氣最旺

新青安最高可貸1千萬元，若以8成推估，可負擔總價1200萬元住宅。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新青安最高可貸1千萬元，若以8成推估，可負擔總價1200萬元住宅，因此，房仲業者彙整該優惠貸款上路至今、雙北市該總價帶的熱門購屋路段，台北市是中山區林森北路、新北市則是北新路上的實價揭露件數最多。

永慶房產集團彙整，去年8月新青安上路後，截至今年4月雙北市總價1200萬元的熱門交易路段，其中台北市林森北路以93件拿下第一名，第二名為北投溫泉路、有40件，第三名則由中山區新生北路二段、萬華區萬大路並列，均為35件，第五名為新生北路三段、有32件。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區匯集四條捷運線，以及公車路線多，因此，交通相當便捷，再加上商業、生活機能活絡，因此成為熱門購屋區段，但行政區內有許多小坪數、屋齡偏大的住宅。

而交易件數最多的林森北路生活圈，因區域特殊、人口組成略顯複雜，也使得房價相較周邊親民，又以屋齡稍大的中古大樓住宅為交易主力，目前每坪均價近70萬元。

至於，交易件數第二多的北投區溫泉路，每坪均價落在4字頭，陳金萍指出，溫泉路靠近山邊，且距離台北市中心較遠，因此也較有機會在這路段找到房價親民的物件。

新北市新青安總價熱區 淡水包辦4個名次

再觀察新北市1200萬元總價帶的熱門購屋區段，前五名中淡水區包辦4個名次，依序為北新路的149件、學府路的135件、新市五路三段的125件以及淡金路的98件，另外第四名則是中和景平路、有112件。

陳金萍表示，雙北市市區房價高，讓許多購屋民眾紛紛往外圍購屋，而淡水因房價親民，成為首購族可負擔的區域。其中北新路、學府路交易較為熱門，因兩個路段皆位於淡水舊市區，且都在淡江大學周邊，生活機能完善；交易坪數約20坪、以25至30年的大樓住家居多。

至於，新市五路三段則位在淡海新市鎮，坪數比起淡水舊市區相對較大、屋齡較新；而平均單價都落在親民2字頭，吸引不少小家庭、年輕的購屋族群。

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