擔心資產被凍結 ! 美國多個州的養老基金從中國強制撤資

隨着美中關係惡化，美國多個州政府擔心投資中國的美國資產恐被凍結。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國越來越多的州正在強制公職人員養老基金自中國撤資。美媒《Politico》報導，隨著美中關係惡化，擔心美國資產恐會被凍結，過去一年裡包括印第安納州、佛羅里達州、密蘇里州、俄克拉荷馬州和堪薩斯州等5個州政府，已指示州基金管理機構開始撤資進程，而其他州政府也正在考慮跟進。

根據未來聯盟 （Future Union） 1月份的1份報告，目前美國國家退休基金將1%至5%的資金用於中國投資。根據Future Union編製的數據顯示，2021年至2023年，美國國家退休基金在中國投資了約680億美元（約新台幣2.22兆元）。

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報導指出，多年來美國養老基金與美國公司一起爭相投資中國這個不斷發展的經濟體，但現在美國各州均看到投資中國將面臨強大風險。

美國聯邦政府的主要養老基金「聯邦退休儲蓄投資委員會」（FRTIB）在去年11月宣布，由於美中摩擦不斷惡化，將停止投資香港和中國上市股票。

俄克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）上月宣布了一系列措施，旨在保護州稅收「免受中國的侵犯」。他下令相關機構起草撤資計畫，以保護包括退休基金在內的州有資產，即如果中國領導人習近平決定入侵台灣或以其他方式挑起印太地區衝突，這些資產可能會受到影響。

斯蒂特表示，習近平關注台灣，希望在某個時候實現統一台灣，但我只是想保護我的州。如果印太地區出現戰爭問題，我想知道我們的養老基金會面臨怎樣的風險。

據報導，這些舉措包括禁止向中國實體出售土地，以及立法要求進行州一級的「壓力測試」，以評估台海一旦爆發戰爭對當地的影響。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，一些州在俄羅斯的投資蒙受了損失，它們希望保護自己免受中國對台動武的潛在金融溢出效應的影響。

《Politico》指出，今年5月佛羅里達州養老基金在中國的投資額為1.74億美元（約新台幣57億元），佔該基金2000億美元（約新台幣6.55兆元）總額裡的一小部分。與此同時，該州法律通過，要求負責管理該州養老基金的機構在9月前公布一項撤出在中國投資的計畫，並在一年內完成撤資。

目前美國其他州也通過法律，要求從多個與美國關係敵對的國家撤資。

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