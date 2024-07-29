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繼泰國後 馬來西亞也申請加入金磚國

2024/07/29 10:33

馬來西亞申請加入金磚國家（BRICS）。圖為2018年第10屆金磚峰會。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，繼泰國後，馬來西亞也申請加入新興國家組織金磚國家（BRICS）。

綜合媒體報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）週日（28日）表示，馬來西亞已發函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入金磚國家組織。

安華在聲明中指出，馬來西亞申請加入金磚國家組織，是他與近日來訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）討論的主要內容，認為馬來西亞加入金磚國家組織，對2國來說都具有重大意義，也凸顯2國致力於促進強有力國際合作的決心。

除了討論申請加入金磚國家組織外，安華還與拉夫羅夫探討雙邊合作的途徑，包括加強投資和貿易、科技、農業、國防和軍事、教育、旅遊和文化等關鍵領域的合作。

金磚國家組織由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非推動，今年1月1日，埃及、衣索比亞、伊朗和阿拉伯聯合大公國，加入金磚國家，泰國在今年5月申請加入金磚國家。

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