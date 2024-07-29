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焦點股》創意：法說會又變法會！股價重挫跌停

2024/07/29 09:42

創意總經理戴尚義指出，因消費性電子需求仍然疲弱，保守看待第三季。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC暨矽智財廠創意（3443）上週五召開法說會，創意總經理戴尚義表示，因消費性電子需求依然疲弱，第三季營收將季減個位數百分比，全年營收約與去年持平或小幅成長。由於展望不如市場預期，今日早盤股價跳空開低，僅兩分鐘就被摜至跌停，創意的跌停，拖累今日矽智財族群早盤全面急殺走弱。

截至9:32分左右，創意股價鎖住跌停，跌停價1205元，跌停委賣張數近1100張。

原本外資法人看好創意在海力士HBM新訂單、加密貨幣等訂單加持下，下半年營運目標有望調高，但創意法說會卻釋出相對保守的看法。展望第三季，創意預估，第三季營收季減約個位數百分比，其中，委託設計服務（NRE）營收因上季創歷史新高，第三季將有雙位數百分比下滑，量產營收與上季持平，因產品組合變化，另有設計定案（Tape out）、 IP（矽智財）貢獻，毛利率約季增數個百分點，營益率小幅上升。

此外，針對台積電醞釀漲價一事，戴尚義直言，創意可將價格完全反映給客戶，但無法阻止漲價。

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