焦點股》鈊象：除權息第2天 強勢填息股價大漲

除權息第2天，鈊象強勢填息大漲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）上週五除權息、股價開盤沒多久隨即直奔漲停786元，今日開盤再度跳空漲停來到864元，不過漲停隨即打開，截至9:15分為止，股價上漲66元、暫報850元，成交量超過3600張。

由於每股配發35元現金股利及10元股票股利，除息參考價為715元，上週五台股重挫，不過鈊象開盤15分鐘即強勢直奔漲停786元，沒讓投資人失望，今日再接再厲、展開強勢填權息的企圖心。

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除權息前鈊象股價一度來到1520元新高價，除息前一日則以1465元作收，由於鈊象除每股配發現金股利35元外，再發10元股票股利，等同於「股票買一送一」，董事長李柯柱對此指出，發放10元股票股利是希望能有更多投資人來投資鈊象，也對公司下半年營運樂觀以對。

不過上週五外資賣超1179張、投信賣超5張、自營商賣超69張，合計賣超約1253張，然而鈊象營收連續兩個月突破15億元，預計下週鈊象即將公告7月營收與自結稅前盈餘，法人認為有機會再寫新高紀錄，對股價抱持正向看待。

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