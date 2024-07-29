首批iPhone 16沒AI功能 ? 傳蘋果Apple Intelligence將延數週發布

外電報導，蘋果恐延後發布新AI功能，無法趕上與新一代iPhone、iPad同步推出。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果原定在9月推出新一代iPhone與iPad時，一併推出新AI功能，但市場傳出，蘋果最新決定是在10月更新軟體時才啟用新AI功能。《彭博》報導，蘋果AI平台「Apple Intelligence」的推出時間可能較預期更晚，無法與新一代iPhone及iPad同步問世。

據報導，蘋果計劃最快在本週以iOS 18.1和iPadOS 18.1測試版，首次向軟體開發者提供Apple Intelligence以進行早期測試。

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《彭博》指出，蘋果計劃在2024年底和2025年上半年透過iOS 18更新推出Apple Intelligence功能。除了 iPhone和iPad之外，Apple Intelligence也將配備於蘋果Mac電腦。另外，Vision Pro也正在開發中，但該設備的發布計劃要稍後才能發布。

蘋果押注Apple Intelligence，以幫助其在生成式AI領域競爭，蘋果認為，加入AI新功能將有助於今年新 iPhone的銷售表現。

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