提升LEXUS電動車比重 豐田將砸1兆元設九州EV電池新工廠

日媒報導，豐田將提升LEXUS車系的電動車比重，預計至2025年，電動車將在LEXUS佔據主導地位。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠豐田（Toyota）先前宣布，計劃在2025年推出20款LEXUS全新或改進車型，其中約10多款將是電動車。《Nippon》報導，豐田計畫在2030年進行5兆日圓（約新台幣1.06兆元）的電動車相關投資，使LEXUS成為全電動汽車品牌。

據報導，豐田的福岡工廠組裝LEXUS汽車，大部分用於出口。而新電池工廠所生產的鋰離子電池，將供應給在同一地區工廠所生產的LEXUS豪華車型，這是豐田在日本建立電動車生產供應鏈的部分策略。

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目前豐田在日本愛知縣、靜岡縣和兵庫縣擁有電池生產基地，也同時發展美國電池供應鏈。

《路透》指出，豐田先前表示，將從2026年起，在全球推出採用下一代電池的電動車。因此，豐田的福岡工廠將專門生產電動車電池，為供應鏈的核心一部分，以及亞洲的出口基地。

豐田2023年銷售了10萬4000輛電動車，其目標是到2030年，每年銷售350萬輛電動車，其中近一半是由純電動車工廠生產。

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