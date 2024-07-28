中國玻璃大王慘了？福耀玻璃涉洗錢遭美調查

中國福耀玻璃遭美調查。圖為創辦人曹德旺。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大汽車玻璃供應商-中國福耀玻璃於當地時間26日，遭美國國土安全部門突擊搜查位於俄亥俄州的廠房及其他27個地點，據悉調查項目包括金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私等違法行為。

當地時間7月26日，美國國土安全調查局人員和一些其他政府機構人員，搜查福耀玻璃美國工廠以及其他27個地點。環球網援引當地媒體報導稱，美方表示調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私等違法行為。目前美國執法部門正努力找到受害者，並蒐集調查相關證據。

請繼續往下閱讀...

福耀美國向當地媒體提供的聲明中證實，聯邦政府人員和當地執法人員到訪公司，部分供應商也在調查範圍內，福耀美國將全力配合調查。福耀美國也稱，7月26日當天，產線兩個班次受到調查影響而部分暫停，第三班次生產已恢復正常，工廠生產和交付都不會受到影響。

福耀玻璃在28日發佈公告稱，美國聯邦政府機構和當地執法工作人員於7月26日搜查福耀美國。美國政府機構此次調查對象為第三方勞務服務公司，福耀美國並非調查目標。當天下午，美國政府機構完成現場工作後離開，福耀美國將全力配合調查，目前福耀美國生產經營一切正常。

公開資料顯示，福耀玻璃是目前全球汽車玻璃第一大生產商，創辦人是曹德旺，外界稱為「玻璃大王」。2023年報顯示，福耀營收一半來自中國國內，一半來自海外，其境外資產佔總資產比例達37.8%。

福耀美國是福耀玻璃在美國的子公司，主要資產是位於美國俄亥俄州和伊利諾州的工廠。其中俄亥俄州工廠是從通用汽車收購而來，福耀玻璃將其改造成汽車玻璃工廠。美國前總統歐巴馬夫婦投資拍攝的紀錄片《美國工廠​​》，就是取材自俄亥俄州工廠，這部紀錄片獲得2020年奧斯卡最佳紀錄片。

福耀玻璃2024年業績不俗，第一季營收88.4億人民幣，年增25.3%；淨利13.9億人民幣，年增51.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法