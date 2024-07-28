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金價看漲？3位《大賣空》原型全押黃金

2024/07/28 22:24

金價最近呈現震盪走勢。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國6月個人消費支出（PCE）物價指數微升，投資人對聯準會9月降息更樂觀，上週五（26日）現貨黃金反彈1%。電影《大賣空》3位主角原型也表示，目前的多頭賭注之一就是黃金。

上週五現貨黃金上漲1%，報每盎司2388.05美元；8月交割的黃金期貨上漲1.2%，報每盎司2381美元，其中黃金期貨價格連續第2週下跌。

有關金價後市，CNBC報導，電影《大賣空》（The Big Short）主角原型摩西（Danny Moses）、丹尼爾（Vincent Daniel）和柯林斯（Porter Collins），全專注於他們的頭號多頭賭注之一：黃金。

柯林斯與丹尼爾共同創辦 Seawolf Capital，他表示，全球央行大買黃金和美國預算赤字是押注黃金的原因。他說，「我認為一年、兩年、三年、五年、十年內，你透過黃金賺到的錢，將比買美國公債賺到的錢多得多，這並沒有改變」。丹尼爾亦稱，黃金過去表現非常好。

柯林斯與丹尼爾的公司在本月向股東提交年度報告中強調黃金投資，報告寫道：「我們現在都無法判斷自己是看跌還是看漲，但看到經濟略有減速，...我們仍然做多黃金、銀、鉑族金屬 （PGM）和比特幣」。

Moses Ventures 創辦人摩西同樣看好黃金，他透露，在Sprott 實體黃金信託基金中擁有「大量多頭」。

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