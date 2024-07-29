兄弟繼承房產後出售 多做這件事稅負暴增

高雄國稅局表示，繼承房地後共同出售與轉贈後再出售，稅負不一樣。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，民眾出售房地，依取得原因、日期不同，應適用房地交易稅制也不同，取得成本及持有期間等因素，也會影響稅負的計算；若是繼承房地後出售，共同出售與轉贈後再出售，稅負不一樣，轉贈後再出售稅負可能加重。

高雄國稅局舉例，黃先生出售房地是母親於1988年購買，2014年1月15日母親身故，由黃先生及哥哥各繼承2分之1，兄弟2人考量產權單一，出售價格較高，哥哥2018年11月1日將房地持分贈與給黃先生，2024年6月1日以550萬元出售該房地，並辧理所有權移轉登記。

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黃先生出售房地，其中2分之1持分於2014年1月15日繼承取得，屬舊制財產交易所得課稅範圍，土地交易所得免稅，房屋交易所得併計2024年度綜所稅申報課稅；至於哥哥贈與的2分之1持分，取得日期為2018年11月1日，屬房地合一稅課稅範圍，持有期間為5年7個月，適用稅率20%。

假設繼承時房屋評定現值20萬元、土地公告現值60萬元，黃先生適用綜所稅稅率為20%；而出售時房屋評定現值15萬元、土地公告現值85萬元；且受贈時房屋評定現值17.6萬元、土地公告現值66萬元，繳納契稅、土增稅、規費等2萬元；而出房地售價550萬元。以此計算，黃先生應分別繳納綜所稅7萬500元及房地合一稅44萬1636元，合計51萬2136元。

不過，若哥哥未將房地持分贈與給黃先生，直接於2024年6月1日共同出售，則兄弟2人不動產的處分均屬舊制財產交易所得課稅範圍，假設2人適用綜所稅稅率都是20%，應繳納綜所稅合計14萬1000元（70500元＋70500），遠低於黃先生受贈哥哥持分後再出售的應納稅額51萬2136元。

高雄國稅局提醒，繼承房地共同出售與經由轉贈後再出售，稅負不一樣，請留意房地移轉相關法令對自身稅負的影響，如有相關疑義，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢，或利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

高雄國稅局表示，繼承房地後共同出售與轉贈後再出售，稅負不一樣。（高雄國稅局提供）

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