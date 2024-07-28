專利戰開打！聯發科在英國反告華為侵權

聯發科在英國對華為提出侵犯專利權告訴。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在中國電信設備巨頭華為在中國對聯發科提出侵犯專利權告訴後，傳出聯發科及其子公司近日也向英格蘭與威爾斯法院對華為提出侵權訴訟，雙方專利權之戰已然開打。

市場分析機構IAM報導，聯發科目前在英國對華為的侵權行為展開反擊，聯發科與其子公司寰發公司（HFI Innovation）與MTK Wireless向英格蘭嶼威爾斯高等法院提出告訴。

請繼續往下閱讀...

報導說，這是聯發科對華為展開的最新行動。聯發科19日證實，華為向中國法院對其提出專利侵權訴訟。儘管聯發科沒有透露該訴訟涉及的技術，不過中國媒體披露，華為提告的是有關5G（或含4G、3G）等蜂巢式行動通訊技術。

中國第一財經報導，知情人士透露，聯發科與華為在「兩、三年前就對相關專利費用開始有分歧，直到前段時間雙方就價格問題『談崩了』」。他們也說，這是華為首度鎖定晶片商，而非產品終端廠商提出訴訟，顯示華為計畫將授權部份從設備層面轉移至零件層面，以減輕手機製造商高額的專利授權費用壓力，同時建立新的專利授權收取模式。。

華為在2021年美國開始升高對其出口管制，使其智慧手機業務遭遇重挫後，加大收取專利費用的努力，以增加營收。華為曾是全球第2大智慧手機品牌。

華為占所謂「標準必要專利」（SEP）一大部份，該專利對無線通訊標準至關重要。華為握有全球5G相關專利20％。其專利許可或交叉授權的夥伴企業包括歐洲車企福斯、賓士、奧迪、保時捷與BMW，去年其與三星、Oppo達成5G技術交叉授權協議。財報顯示，華為2022年專利所得達5.6億美元，全球約200家企業向華為支付專利費。

至於聯發科，全球許多智慧手機與筆電大廠是其客戶，包括三星、亞馬遜、Oppo、索尼、小米與Vivo。在美國升高出口管制前，聯發科也是華為智慧手機部門的關鍵供應商。根據Counterpoint Research，今年第1季，聯發科在全球手機處理器的市占率約40％，高居龍頭，接續其後的是高通與蘋果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法