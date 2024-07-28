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紅海危機大苦主！以色列港口癱瘓8個月宣布破產

2024/07/28 20:17

以色列艾拉特港（Eilat port）在商業活動完全癱瘓8個月後，宣布破產，目前正在請求以國政府財政協助。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到紅海危機波及，以色列艾拉特港（Eilat port）在商業活動完全癱瘓8個月後，正式宣布破產，目前正在尋求以色列政府財政支持，以免永久關閉。

綜合外媒報導，艾拉特港位於以色列南部紅海沿岸，無需通過蘇伊士運河即可將該國與亞洲和印度洋連接起來，不過，自2022 年第四季港口貨物吞吐量激增至12萬4000 噸以來，其吞吐量緩步下降。

報導指出，艾拉特港主要處理散貨、鉀肥和汽車進口以及一些貨櫃，規模比該國地中海港口阿什杜德（Ashdod）和海法（Haifa）小得多，但葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）襲擊所造成的衝擊，顯然影響了以色列的貿易。

艾拉特港口執行長戈爾伯特 （Gideon Golbert）表示，必須承認，艾拉特港正處於破產狀態。他說，港口在過去8個月內沒有出現任何活動或收入，青年運動在紅海的襲擊導致航運量暴跌85%，導致該港口損失慘重，迫使其向以色列政府請求財政援助，以支付其費用並避免永久關閉。

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