颱風肆虐高雄！從台積電到菜市場 廖泰翔：全力協助災後復原

經發局長廖泰翔視察台積電高雄廠區災後復原。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市經發局長廖泰翔今視察台積電建廠中的楠梓產業園區，及受凱米颱風影響較大的三民第一公有市場，強調無論傳統市場或晶圓廠，市府都全力協助災後復原。

經發局長廖泰翔慰問公有市場攤商。（經發局提供）

廖泰翔表示，目前全市市場與市府轄下產業園區皆恢復正常運作，後續將持續協助市場清消、並針對受影響公有市場進行租金減免，讓攤商在家園重建的過程中無後顧之憂；針對園區企業災損，將媒合經濟部等相關資源，多方整合協助區內廠商降低災損。

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廖泰翔說明，經發局配合市府總動員，在災後復原工作中擔任搶修復電小組以及物資補給單位，感謝國軍以及台電，與市府同仁共同努力徹夜搶修，並與在地民代共同協力之下，讓受影響的市民儘速恢復水電供應並獲得必要的民生物資；至於轄下市場以及園區工程，目前皆恢復正常運作，今特別到現場慰問攤商、了解需求，以及園區工程進度，協助後續災後復原工作。

經發局針對楠梓產業園區進行勘察，目前施工部分設施圍籬倒塌皆陸續完成復原，區內排水系統及滯洪池於颱風期間均發揮功能，無造成淹水災損，並且未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，今日完成工區施工安全確認及環境清理後，明天立刻繼續建廠作業。

另外，針對轄管仁武、和發與本洲產業園區，各園區服務中心已加速復原各項基礎設施，針對廠商災損，也將對接經濟部復建服務團以及相關資源，讓災後復建工作有效完成多面向整合，使區內廠商恢復正常營運。

經發局指出，將盤點全市公有市場狀況，針對淹水嚴重的公有市場研議並進行免收使用費，使市場攤商在重建的過程中能安心營業、無後顧之憂。目前全市市場已恢復正常營業，即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業，降低雨後市場登革熱發生風險，後續將持續安排巡檢與預防性噴藥消毒。

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