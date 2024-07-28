疑柯粉工程師「恐嚇台派別用2 APP」 國泰、玉山急澄清

近日一名宣稱是民眾黨支持者的網友，更聲稱自己曾開發「國泰人壽」和「玉山銀行」的APP，更恐嚇「綠粉、台派和青鳥」看到他的文章後，最好不要使用這2款APP，不然後果自負。（圖擷取自Threads，本報後製）

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台Threads一名網友發文，不僅公開表示自己上次投票給民眾黨，更聲稱自己曾開發「國泰人壽」和「玉山銀行」的APP，接著恐嚇「綠粉、台派和青鳥」看到他的文章後，最好不要使用這2款APP，不然後果自負，囂張行徑引發廣大用戶擔憂個資外洩。對此，國泰和玉山已在昨（27）日發表聲明澄清。

據悉，這名網友Threads發文聲稱，自己上次投票投給民眾黨，並透露他有一個同樣投民眾黨的好友，曾寫過104人力銀行的程式，至於他自己則曾寫過國泰人壽和玉山銀行的APP。該名網友還在文中針對「綠粉」、「台派」和「青鳥」大嗆「看到此訊息後不要用」，不僅如此，其發言遭其他人質疑後，還囂張反嗆，「誰跟你代表公司立場？」、「使不使用，你自己個人行為，與我何干」。

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該文曝光後，相關言論引發許多民眾擔憂，甚至有民眾取消信用卡以免個資外洩。對此，玉山銀行率先在27日下午於臉書粉專發表最新聲明表示，網路上不實謠言已嚴重影響銀行聲譽，「本行已記錄相關內容，並將追究該散布謠言人士法律責任，絕不寛貸」。玉山銀行也強調，「絕對重視顧客個資保護與資訊安全，相關應用程式皆經過嚴謹資安管控，絕無被植入惡意程式。」

國泰人壽也在27日下午、晚間，發表2項聲明表示，「本公司恪守保護客戶權益，對於惡意造謠、攻擊影響客戶或公司聲譽者，皆秉持零容忍態度」，並指出已掌握該員身分，即刻暫停該員業務並進行調查，後續將依公司規定議處，如涉有法律責任，亦不寬貸。

國泰人壽也強調，「該員業務範疇並未接觸客戶個資，亦無涉及APP開發，本公司相關系統確認後皆安全無虞。」

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