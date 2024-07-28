川普：若勝選將解雇SEC主席 並將比特幣列為戰略儲備資產

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）稱，若他再次當選美國總統，他會終結拜登政府對比特幣的「迫害」。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）稱，若他再次當選美國總統，他會終結拜登政府對比特幣的「迫害」，包括解雇美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），並將比特幣列為戰略儲備資產。

川普週六（27日）在比特幣2024大會上表示，很難相信比特幣在短短15年內，從僅僅是一個在論壇上興起的無名構想，到今天成為全球第9大最具價值資產之一，它的市值已經比美國石油巨頭「埃克森美孚（Exxon Mobil）」大，很快它將超越整個白銀的市值，且有朝一日甚至可能會超越黃金。

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川普稱，比特幣是科技和人類合作的奇蹟，並指若美國若不擁抱比特幣及加密貨幣，就會被中國及其他國家壟斷，並表示若比特幣要衝上月球，那他希望美國成為引領潮流的國家，並表明有意將加密貨幣在美國開採和製造，將所有比特幣的工作留在美國，以確保美國成為全球加密加密貨幣之都和全世界的比特幣超級大國。

川普承諾，若他當選總統，他將會結束拜登政府對比特幣的「迫害」，在他上任第1天，他將解雇SEC主席詹斯勒，並籌組比特幣與加密貨幣總統顧問委員會，負責設計「透明的」監管政策，且他當選後，美國將100%保留目前所持有的比特幣，充公扣押的比特幣也不會出售，要將比特幣作為美國戰略儲備資產，川普還要大家「永遠不要賣掉你的比特幣」。

截至台北時間28日下午2點30分，比特幣價格暫報67533.57美元，24小時跌幅0.63%。

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