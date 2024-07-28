金融股有戲！外資轉進金控股、中信金週買超排第一

外資轉進金控股，中信金週買超排第一。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資上週五大舉賣超846.46億元，創下台股第三大單日賣超金額，更寫下台股史上單日第二大跌點；觀察外資週買超動態可發現，排除元大台灣50反1（00632R）外，外資最積極買進金融股，中信金（2891）排名第一、週買超張數高達4.37萬張。

除中信金外，開發金（2883）、新光金（2888）、國泰金（2882）名列外資買超第二名至第四名，台新金（2887）排名第六，富邦金（2881）、元大金（2885）分列排名第十、第十一名，買超張數都在2萬張以上。

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從外資週買超排行可發現，除金融股為大宗外，航空股華航（2610）、長榮航（2618）都上榜，另有大同（2371）、中華電（2412）等。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，近期全球市場大幅波動，美國選情變化大，再加上美國超級財報週部分指標企業財報表現差強人意，兩大科技股Google與特斯拉公布財報後股價表現弱勢，導致市場由AI族群領跌，原本盤面樂觀的情緒跟著轉向，短線上台股須提防技術面修正壓。

不過，他分析，統計台股自7月11日高點下跌以來，跌幅達9.31%，電子指數同期跌幅更是來到12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為10%，預估短線已來到修正滿足點。

黃新迪認為，本週預計還有179家企業發布財報，包括許多重量級指標公司如蘋果、亞馬遜、微軟、AMD、Meta、高通、英特爾等，市場預估美股整體獲利成長可望達到年增8%，若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。

外資週買超排行榜中，除元大台灣50反1外，金融股占最大宗。（擷取自奇摩股市）

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