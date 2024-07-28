中國留學生「無照」騎電動行李箱遭函送 日本2機場要求旅客勿騎

日本2機場已經要求旅客不要在航站內騎電動行李箱。（示意圖，取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1名中國女留學生騎電動行李箱在大阪街頭趴趴走，被日本警方以無照駕駛涉嫌違反道路交通法函送，這也是日本首件被舉發的電動行李箱無照駕駛案件。日媒披露，由於電動行李箱越來越受歡迎，日本2機場-愛知縣中部國際機場及大阪關西國際機場，已經要求旅客不要在航站內騎電動行李箱，日本警方則敦促當地零售商提醒外國顧客留意相關規定，避免觸法。

《共同社》28日報導，1名中國女留學生今年3月在大阪市福島區的人行道上，騎著電動行李箱，日本警方於今年6月以無照駕駛涉嫌違反道路交通法函送，成為日本首件被舉發的電動行李箱無照駕駛案件。

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7月初，在日本最繁忙的購物區之一大阪道頓堀區的街道上，有人看到一名騎著電動行李箱的印尼男孩在人群中穿梭。當他的家人被告知在日本道路上騎電動行李箱是違法時，他們大吃一驚，並表示電動行李箱可以在印尼任何地方使用。

報導指出，電動行李箱行駛速度約每小時 10 公里，在日本售價約為 10 萬日圓，根據日本交通法，這些電動行李箱被歸類為「機動自行車」，該類別包括排氣量50CC以下的輕型機動自行車，因此需要申請後才能掛牌上路，並配備後照鏡和方向燈，駕駛人也必須持有駕照、戴安全帽及投保責任險。

成田機場表示，一些旅客抱怨有人騎電動行李箱從他們身邊呼嘯而過，而愛知縣中部國際機場和大阪關西國際機場，已建議旅客不要在航站內騎電動行李箱。

由於日本將電動行李箱歸類為「機動自行車」，維也納工業大學學者Takeru Shibayama 表示，日本應該討論「是否建立一個新的分類」來處理電動手提箱。

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