黃金慘成提款機跌破2400美元大關 法人:長線看漲

黃金慘成提款機跌破2400美元大關，法人認為長線依舊看漲。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕降息在即，國際金價竟大跌!受到全球風險性資產普遍下跌、資金流動性受影響，黃金卻因表現突出、慘成提款機，跌破每盎司2400美元大關；法人分析，投資人捨不得賣出大跌的風險性資產，只好獲利了結賣出黃金來補足資金流動性，造成金價回檔走低，但長線來看金價依舊看漲。

法人認為，近來美國經濟數據與通膨趨緩的態勢更為明確，就業市場緊俏程度也有舒緩，失業率更是上升至二年半以來新高，市場對於降息期待更為熱烈，CME FedWatch Tool顯示市場預期9、11、12月連降3碼，投行看好黃金前景，目標價從每盎司2600美元至3000美元不等。

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不過，法人也說，何時啟動降息仍存在很大不確定性，經濟數據反覆或聯準會官員談話均可能造成金價短線震盪加大，且國際市場變數仍多，從基本面來看，對黃金長線走勢有利，唯震盪加劇，建議投資前宜注意風險、嚴守操作紀律，善設停利停損點才能成為最後贏家。

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