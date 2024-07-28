凱米挹注全台水庫20.2億噸水 近5成灌在南部

凱米颱風雨勢狂炸南部，曾文水庫3天洩洪量近4座日月潭水庫。（南水分署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕颱風凱米與其外圍環流，為中南部帶來致災性豪雨。水利署最新統計指出，全台各大主要水庫共收下約20.2億噸水，南部水庫就收下10億噸水，是全台近5成。

水利署統計自23日早上7點（凱米外圍環流抵台前）截至今（28）日早上7點，凱米為全台主要水庫挹注20億2161萬噸水。

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其中，北部各大主要水庫共收下2億9620萬噸水，占比約14.65%，中部水庫收下7億2300萬噸水，占比35.76%，南部收下10億80萬噸水，占比49.5%；離島地區也有進帳161萬噸水。

比較北、中、南主要水庫的集水區面積與預估總降雨入流量，北部集水區合計面積1398平方公里，平均每平方公里承接了21.19萬噸水。

中部主要水庫集水區合計面積1861平方公里，平均每平方公里承接了38.85萬噸水。

南部主要水庫集水區合計面積1362平方公里，平均每平方公里承接73.48萬噸水。

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