馬斯克跨性別女兒首受訪 批父親冷酷、易怒又自戀

馬斯克（Elon Musk）遭跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）批評，是個冷酷、易怒又自戀的父親。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）近日接受外媒專訪時，痛斥馬斯克是一名缺席的父親，並批評馬斯克冷酷、易怒又自戀，且從小因為她是同性戀和女性化特質而對她很殘忍。

綜合媒體報導，馬斯克本月22日接受媒體採訪時，痛批青少年變性問題，還稱自己的跨性別女兒薇薇安「不是女孩」並且「象徵性死亡」。馬斯克還聲稱，自己被「欺騙」，在薇薇安16歲時讓她進行變性治療。

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薇薇安25日接受美國國家廣播公司（NBC）獨家專訪，回應了馬斯克對她和她的跨性別身份的評論。薇薇安稱，馬斯克最近的言論越界了，馬斯克可能以為她不會出來發聲，但如果馬斯克公然向數百萬名觀眾撒謊有關她的事，她不會就這麼算了。

薇薇安表示，馬斯克並沒有被騙，稱馬斯克雖然一開始有猶豫，但馬斯克確實知情，因為在閱讀合約時，馬斯克至少讀了2遍才簽字，同意自己接受治療，馬斯克很清楚自己在做什麼。

薇薇安表示，從她有記憶以來，馬斯克就一直不是個支持她的父親，且儘管馬斯克擁有共同監護權，但馬斯克很少出現在她的生活中，讓她和她的兄弟姐妹由母親或保姆照顧，且只要見了面，馬斯克就會斥責她。

薇薇安稱，馬斯克很冷酷，很容易生氣且自戀，稱自己還是小孩時，曾因表現出女性特徵而被馬斯克騷擾，並強迫她變得更加男性化，包括要她在小學時，把聲線壓低，變得更像男生。

報導指出，薇薇安是馬斯克與他的第一任妻子賈斯汀（Justine Musk）所生，2022年6月，薇薇安公開承認自己是跨性別者，並將名字由維爾（Xavier）改為薇薇安（Vivian），並沿用母親姓氏，薇薇安表示，自己不想再以任何方式或形式與馬斯克有任何關係」。薇薇安本次受訪時也透露，自己已有約4年沒有和馬斯克說話了，並稱「她拒絕被他（馬斯克）定義」。

對於薇薇安評論，馬斯克未回應置評請求。

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