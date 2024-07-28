台積電張曉強：只要微縮技術持續 不在乎摩爾定律存亡

台積電的優勢在於其每年推出新製程的能力。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技資訊網站Tom's Hardware報導，依據摩爾定律（Moore’s Law），半導體市場的經濟性完全是以電晶體的密度為基礎，而鮮少考量功耗。但隨著應用的發展，晶片生產商已將重心放在功耗、效能與面積（PPA）的改善上，以持續推動進展。台積電業務開發資深副總裁張曉強近日在TechTechPotato YouTube頻道上直率表示，只要整體進展持續下去，他一點也不在乎摩爾定律。

面對摩爾定律是否已死的提問，張曉強表示：「我簡單的答案是：我不在乎，只要我們能繼續驅動技術微縮，我不在乎摩爾定律是生是死」。

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報導說，台積電的優勢是其每一年推出新製程技術，同時提供客戶所尋求的PPA改進的能力。約10年來，蘋果（APPLE）是台積電的最大客戶，因此蘋果處理器的進展明確呈現了台積電製程技術的演進。

然而若檢視蘋果處理器之外的台積電的實力，將注意到超微（AMD）的Instinct MI300X與Instinct MI300A處理器具有AI與高效能運算的能力，這兩項產品廣泛使用台積電2.5D與3D先進封裝，或許是展現台積電能力的最佳範例。

報導說，其實，台積電及其客戶都聚焦在3D微縮技術。張曉強說，「觀察人士基於平面微縮，狹隘的定義摩爾定律，但情況已不再是這樣了；我們實際上持續尋找不同的方式，將更多功能與能力整合進更小的外形尺寸中，我們繼續實現更高水準的效能與能源效率，所以，從此角度而言，我認為摩爾定律，或技術微縮將持續下去」。

他也提到，台積電漸進式製程節點的推進絕非微不足道，台積電從5奈米製程節點過渡到3奈米級製程節點，每一代PPA都有超過30%的改進幅度，讓客戶從每一代新技術獲得益處。

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