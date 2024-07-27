AI晶片利基市場黑馬 韓媒點名「隱形強者」聯發科

聯發科是AI晶片利基市場的黑馬。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國中央日報報導，主導全球人工智慧（AI）晶片市場80%的輝達，預料未來將持續其優勢地位，而半導體業的一些「黑馬」鎖定利基市場（niche markets），亦即絕對優勢企業所忽略的一些細分市場大顯身手，其中一匹大黑馬是台灣的聯發科。

報導說，主要設計智慧手機大腦：行動應用處理器（AP）晶片的聯發科積極搶進AI伺服器晶片市場。根據台灣媒體報導，聯發科將採用台積電3奈米製程，預定明年開始量產AI伺服器，聯發科搶進的是中低階市場，而非輝達壟斷的高速運算市場。

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報導指出，「聯發科是隱形強者」，今年第1季出貨量超越美國高通，成為全球行動AP市場龍頭。在行動AP市場上，聯發科率先大量出貨中國智慧手機公司小米、Oppo與Vivo，相較於昂貴的高通晶片，聯發科的晶片「成本效益」（cost-effectiveness）優異。

加拿大的Tenstorren近期推出新款AI加速器產品Wormhole，切入利基市場。Tenstorrent是由「半導體設計傳奇」凱勒（Jim Keller）所領導的一家新創公司，他曾主導蘋果、超微與英特爾的核心晶片設計。

據悉，Wormhole的性能是輝達最高階AI晶片H100的3分之1，但價格不到H100的20分之1，每顆180萬韓元（4.27萬台幣），其搭載相對便宜的GDDR6記憶體，而非輝達晶片採用的高頻寬記憶體（HBM）。

Tenstorrent執行長凱勒承認輝達壓倒性的優勢地位，但他說，「輝達無法滿足世上一切」。他認為，未來AI半導體市場將需要越多為各種需求量身打造的晶片。

SK集團總裁崔泰源近期也說，「輝達在兩、三年內沒有對手，但若有不同類型生態系統的需要，輝達的優勢恐崩解」。

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