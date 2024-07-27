代工業務1年賠掉2千多億 英特爾挖角美光高管救火

英特爾成功挖角美光技術開發高級副總裁Naga Chandrasekaran，成為英特爾全球首席營運長，領導英特爾的晶圓代工和供應鏈部門。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾代工業務去年慘賠70億美元（約台幣2296億）之後，今年第一季又賠掉為25億美元（約台幣820億），為改善代工業務及迎戰AI浪潮，成功從美光挖角高管。英特爾宣布，美光技術開發高級副總裁Naga Chandrasekaran將於8月12日起擔任英特爾全球首席營運長，領導英特爾的晶圓代工和供應鏈部門。

英特爾聲明，Naga Chandrasekaran將負責英特爾代工廠的全球製造業務，包括晶圓廠分類製造、組裝測試製造、英特爾代工廠戰略規劃、企業品質保證和供應鏈，並將直接向英特爾CEO季辛格（Pat Gelsinger）報告。

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季辛格在聲明中表示，Naga Chandrasekaran在半導體製造和技術開發方面的專業知識，將為我們的團隊帶來助力，隨著我們繼續建立全球彈性半導體供應鏈、創建AI時代的系統代工廠，他的領導將幫助我們抓住長期成長機會。

公開資料顯示，Naga Chandrasekaran在美光任職超過20年，擔任許多管理職位，包括美光公司製程研發和營運資深副總裁，涵蓋半導體製程和設備開發、裝置技術、掩膜技術等。位跳槽英特爾前，在美光負責儲存技術的規模化、先進封裝技術和下一代技術方案。

至於英特爾現任代工部門負責人Keyvan Esfarjani將退休，他也是英特爾的核心人物，1996年加入英特爾，曾擔任製程工程、產能和製造領域的各項主管職務，專業知識包括邏輯、記憶體和晶片組技術。英特爾表示，Keyvan Esfarjani將在英特爾留任至年底，以確保部門順利過渡。

這是英特爾代工業務近3個月內第二起重大人事變動。今年5月，英特爾宣布Kevin O'Buckley接替在英特爾老將Stuart Pann，負責英特爾代工服務部門。Kevin O'Buckley曾任職於格羅方德（Global Foundries，又譯格芯）、美滿電子（Marvell Technologies）等。。

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