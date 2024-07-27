凱米打亂「出國」行程 刷卡送的旅遊不便險沒得賠

產險業者提醒，出國刷卡買機票贈送的「旅遊不便險」，多數業者均加註「排除台灣出發」，因此出國行程遭延誤，也無法獲得理賠。（示意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱米颱風日前襲台，根據民航局統計，24日及25日國際航班共取消或延誤近400航班，不少正要出國旅遊的民眾行程遭延誤，產險業者提醒，出國刷卡買機票贈送的「旅遊不便險」，保單條款與自行投保的商品不同，因其中多數業者均加註「排除台灣出發」，因此出國行程遭延誤，也無法獲得理賠。

目前正是暑期出國旅遊旺季，產險業者指出，疫情後國人更重視保險保障，除了旅平險，還會加保「海外突發疾病」及「旅遊不便險」；即使不自行投保，刷信用卡買機票或支付團費達門檻，發卡行也多將「信用卡綜合保險」作為持卡權益，其中就有旅遊不便險保障。

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出國民眾因颱風航班遭取消、延誤，旅遊不便險可以申請哪些理賠？根據保單條款，旅遊不便險的保障內容，包括「旅程取消」、「班機延誤」、「旅程更改」、「行李延誤」、「行李損失」及「旅行文件損失」。產險業分析，「班機延誤」的條件最為寬鬆，只要搭乘的定期航班出發時間延誤達4小時以上，在取得航空公司的證明後，保險公司就會給予理賠。

不過，因為成本考量，「信用卡綜合保險」的旅遊不便險保障「較陽春」，例如班機延誤的理賠僅限「實支實付」，上限僅8000元至1萬元，且多數提供的保障範圍，均限制在「國外機場」、排除「自本國出發，而在報到前已確定之延誤或取消」等狀況。

檢視各產險公司的「信用卡綜合保險」保單條款，包括國泰產物、新安東京、兆豐保險、中信產險等業者，在「班機延誤」保障範圍，均限定「國外機場」或排除「台灣出發」，因此，此次出國的旅客無法申請理賠。

產險業者解釋，颱風所致班機取消或延誤，因非保單除外事項，可申請理賠班機延誤理賠，但此次是在出發地（台灣）發生，且該班機在旅客報到前即已取消（不論於新聞報導或網站公告、簡訊通知取消），因此保單無法啟動。

不過，如果是自行向產險公司投保「個人旅行綜合保險」，也就是包含旅平險主約及旅遊不便險商品，理賠彈性較大。產險公司指出，保單若屬「定額給付」，例如飛機延遲4小時給付6000元，只要「在保險期間內」、「乘客身分」、「班機延誤4小時以上」並「搭上替代班機」，產險公司多會針對承保範圍均從寬解釋，給予「班機延誤」理賠。

但投保的若是上限型實支實付的保障，因尚未出發就接獲航班取消通知，並不會衍生住宿、餐飲、交通的損失，若人未出發卻硬要去住旅館、用餐、購買生活用品，產險公司恐無法認同是必要支出而拒賠，因而引發爭議。

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