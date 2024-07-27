核三廠1號機7/27停機 外媒：台灣恐更依賴進口能源

核三廠1號機7月27日正式停機。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕核三廠1號機運轉40年，7月27日正式停機。外媒認為，能源安全對於台灣及以台積電為首的晶片製造業來說，至關重要，核三廠1號除役可能會使處於美中爭霸中心的台灣，更加依賴外部能源。

《彭博》報導，目前，核能約佔台灣能源使用量的5%，核三廠1號機7月27日正式停機，將使台灣更加依賴外部能源。而台灣最後一座運轉中核電機組核三廠2號機運轉執照，則預定2025年5月屆期。

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報導指出，能源安全對於台灣及以台積電為首的晶片製造業來說，至關重要。而中國可能透過軍事力量封鎖台灣的能源供應，引發外界擔憂。

報導認為，台灣的舉措與全球重新燃起對核能興趣的趨勢背道而馳，核能不產生溫室氣體排放，但會產生可維持放射性有毒廢棄物。本月，立委就是否改變政府完全淘汰核能進行數小時的辯論，但沒有進行表決。

報導提及，台灣預計到 2030 年再生能源將佔其能源結構的四分之一，高於今年的 12%；到 2033 年則在人工智慧產業推動下，電力消耗將平均每年增長 2.8%。行政院院長卓榮泰表示，雖然台灣目前供電無虞，但AI增長可能會抑制未來幾年的電力供應。

對於能源政策問題，卓榮泰曾說，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，但新核能技術可能在2030年會有關鍵突破，若無核安、核廢料等問題，台灣也能開放討論。

卓榮泰強調，新核能無法預測，對於未來新核能「要抱持各種可能性」，但現階段無法馬上印證，可確定是2030年前是無法依靠核能，唯一發展是確保綠能、燃氣電廠興建，根據規劃2030年前至少還有200萬瓩餘裕度，行政院要保證電廠、綠能都順利推動。

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