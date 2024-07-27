不願全球製造業覆滅 葉倫：團結促中國改變經濟模式

葉倫呼籲各國團結施壓北京解決產能過剩問題。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長葉倫出席20國集團（G20）財長會議時指出，包括一些G20國家在內的新興市場，與她一樣對於中國工業的產能過剩感到憂心，應共同施壓北京，改變其經濟模式。

路透報導，葉倫27日受訪表示，對於中國過度投資製造業，並以廉價產品淹沒全球的憂心，已從富有的7國集團（G7）民主國家蔓延至其他國家，包括近期升高中國鋼鐵與電動車關稅、本次G20會議主辦國的巴西。

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她表示，中國沒有接受其他國家與國際貨幣基金（IMF）的建議，透過增加消費者支出與服務需求的措施振興經濟，反而將太多的國內生產總值（GDP）投入對先進製造業的投資，導致廉價中國產品湧入全球，然而中國經濟規模如今龐大到無法透過該模式實現增長。

她說，全球許多國家不情願的說，「好吧，中國，你想主導製造業，因此我們所有的製造部門就倒閉，因為你想成為世界工廠，但我們不願意那樣做」。她補充，「這正是團結我們的根本事件，並且應是我們傳遞出的訊息」。

中國副財政部長廖岷27日駁斥葉倫的指控，表示中國製造業的產能正協助全球對抗氣候變遷，並抑制通貨膨脹。

他說，數十年來，中國透過供應物超所值的製造業產品，是全球通膨緩和的力量，而現在隨著各國力求在2030年前達成減碳目標，也提供全球綠色產品。他補充，屆時全世界需要4500萬至7500萬台新能源汽車，遠超過當前的供應能力。

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