甩不掉「這難題」 中國16個省市GDP增長未達目標

目前中國共有23個省市公布2024年上半年經濟數據，但其中有16個省市的上半年GDP成長率低於年度目標。圖為上海一家關門的商店。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前中國共有23個省市公布2024年上半年經濟數據，但其中有16個省市的上半年GDP成長率低於年度目標，其中更有6個省市的落後幅度大於1個百分點。中國國家統計局日前分析中國上半年經濟狀況指出，目前經濟運作中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，中國媒體指出，這些共同性問題反映在各地上半年成績單中，最顯著的體現是投資和消費動能普遍不足。意味著中國經濟仍擺脫不了內需疲軟難題。

中國媒體《第一財經》報導，截至7月24日，中國有23省市公布上半年經濟數據，其中7個省市GDP超過年度預設目標，16個省市GDP低於年度目標。在未達標的省市中，海南、西藏、湖南、雲南、廣東和新疆的增長幅度，低於年度目標超過1個百分點。海南上半年GDP增長率只有3.1％，遠遠低於年度目標8％。

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中國國家統計局已在7月15日發布經濟數據，指出上半年GDP年增5.0%，並認為，在外部環境複雜性嚴峻不確定性明顯上升的背景下，國民經濟運作大致保持穩定。

中國經濟第一大省「廣東省」今年上半年GDP年增率僅3.9%，遠低於年度目標5％。廣東省體改研究會執行會長彭澎表示，房地產萎縮明顯拖累廣東經濟，尤其是家電、家居、建材等行業。

中國國家統計局在分析上半年經濟情勢時指出，Q2經濟成長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出目前經濟運作中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等。

報導稱，這些共通性問題反映在各地上半年成績單中，最顯著的體現是投資和消費動能普遍不足，增速乏力。

報導分析，中國今年上半年全國的固定資產投資成長率為3.9%，在23個省市中，有13個低於5%（含）以下，這在過去相當罕見，顯示靠投資拉動經濟成長的模式已經越來越遠；此外，中國今年上半年全國的平均消費成長率為3.7%，在23個省市中，有8個低於這一水準，8個中還有3個出現消費萎縮狀況，為天津、上海和海南，它們分別年減2.1%、2.3%和6.2%。

中國（深圳）綜合開發研究院企業與市場研究中心副主任鄭天騁分析，目前中國內需不足，是阻礙經濟發展的一大因素。應加大部署以提升內需為目的的經濟政策，在需求端給予更多經濟成長動能，同時加快恢復市場預期，讓中等收入群體敢於消費。

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