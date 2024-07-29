LTN經濟通》曾是亞洲四小龍之一 經濟快速殞落

南韓經濟疲軟，2023年有高達近百萬企業停業、創新高。市場質疑，漢江奇蹟是否走到終點?（彭博）

經濟成長積弱不振 漢江奇蹟走到終點？

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》指出，南韓的經濟成長模式完全依賴製造業集團的出口，近年三星集團在高科技的新技術開發處於落後地位，排除半導體出口貢獻，家庭債務、人口老化、低出生率正在蠶食南韓經濟。

由於國際景氣轉冷，拖累半導體需求，自2022年10月以來，南韓出口開始呈現衰退，截至2023年7月已「連十黑」南韓銀行警告，1970年至2022年間，南韓經濟年均成長率6.4％，預計2020年代的年均成長率將放緩至2.1％，2030年降至0.6％，到了2040年將開始每年負成長0.1％。

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隨著南韓政府努力改革模式並減少對製造業的依賴，數十年來的成長正逐漸放緩。南韓經濟不振，加上政府中止疫情補助，2023年有高達近百萬企業停業，創歷史新高，其他大、小企業也均縮減開支撙節度日。

而韓元是今年亞洲表現最差的貨幣之一，在美國聯準會（Fed）降息預期被推遲，南韓央行在寬鬆政策上持續謹慎，貸給韓元進一步的壓力，南韓國內在成本推動型的通貨膨脹也因生產的成本提高而造成物價提高。

市場預計，今年南韓國內仍持續面臨高利率、高通膨和內需不振等衝擊，將加速推升當地企業倒閉潮。

南韓政府和產業想擺脫舊有模式，但下一步該做什麼卻還沒有想清楚。（路透）

加速改革不易的關鍵 被過去的成功經驗束縛

外媒指出，南韓在不到半個世紀的時間裡，從貧窮的農業社會發展成為科技強國，被市場稱為「漢江奇蹟」。 2018年，韓國以購買力平價計算的人均GDP超過了前殖民佔領者日本。帶動南韓經濟飛躍，主要為兩個階段，一為1960 年代至80年代，當時由基本商品轉向石化和重工業，二是在1980年代至2000年代。

但到了2022年前的8年時間裡，南韓只有顯示器產品進入前十大出口產品之列。與此同時，南韓政府在2012年確定的120項優先技術中，本有36項處於世界領先地位，但到2020年已降到剩下4項。

有鑑於數十年來的經濟增速漸漸疲軟，南韓政府想改革其增長模，並降低對製造業的依賴。但南韓學者卻批評，這種做法暴露出，政府不願或無力改革已經出現衰敗跡象的經濟增長模式。

據報導，南韓大集團或財閥拿到好的報價，是因為對國內供應商實施排他性合約，大幅擠壓價格。受制這些大企業的交貨價格壓力，南韓中小企業在缺乏資金投資於員工和設施，陷入了生產率惡化的惡性循環。根據數據，2021年僱用了南韓工人6%的大公司，幾乎佔了南韓GDP的一半。

先進晶片技術大幅落後，三星電子去年獲利表現慘不忍睹。（美聯）

南韓護國神山失效 科技業低迷拖垮全國

根據調查，泛三星集團是由60家公司所組成，對南韓的出口、就業和納稅均發揮關鍵作用，其整體營收佔南韓GDP（國內生產毛額）近19%，因此有南韓「護國神山」稱號。南韓政府近來也極力扶植南韓的晶片產業，曾比喻半導體為工業稻米，是南韓的生命線，如果沒有半導體、其經濟和工業都無法運轉。

而一直以來，三星電子與台積電在先進製程領域競爭激烈，但在3奈米對壘戰中慘輸台積電，即使其3奈米晶片量產已邁入第三年，其良率仍是不穩定，在客戶紛紛出走之下，半導體部門虧損也持續擴大。

三星電子2023年營運獲利萎縮85％至6.567兆韓元，創2009年以來最低，淨利也銳減72％至15.487兆韓元，寫下2011年以來最低。業內盛傳，去年三星電子半導體業務是前所未有的惡化，其設備解決方案（DS）部門的業績獎金也縮水至「零」。

有鑑於南韓經濟長期依賴三星集團，穆迪分析師指出，2023年南韓經濟陷入困境，主要是由於科技業的問題。對於南韓政府將半導體產業與全國經濟的發展同繫一根繩上的作法，南韓最大的報紙《朝鮮日報》稱，三星獲利情況惡化，「不僅是三星的問題，也是我們所有韓國人的問題」。

多年來南韓生育率一路下探，2023年創下歷史新低。（路透）

「生不如死」的人口危機 南韓經濟將陷負成長

南韓職場激烈競爭，加上日益沉重的學業、經濟和社會負擔，被當地人形容是「地獄朝鮮」，也進一步降低了該國的生育率。多年來南韓生育率一路下探，2023年跌至0.72，遠低於維持人口穩定所需的2.1，創下歷史新低。韓媒指出，南南韓小學新生人數將從2023年43萬人，一路下降到2033年22萬人，減幅近一半。

一份報告指出，南韓在2060年死亡人數將攀上74.6萬人，但出生人數僅約15.6萬人，其「生死差距」高達59萬人。南韓人口將出現「生不如死」。

受低出生率和人口老化雙重夾殺，南韓的人口結構恐走向崩潰。南韓經濟研究院預測，2050年南韓勞動年齡人口將為2398.4萬人，比2022年減少34.75%，將導致GDP下降28.38%。

南韓央行也示警，南韓人口減少是國家危機，預估企業的勞動生產力將開始大幅下滑，從2001至2010年平均 6.1%降到2011至2020年0.5%。如果人口減少的趨勢不能扭轉，預計南韓經濟將在2040年進入「負增長」。

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