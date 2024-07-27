最美風景！澳洲記者颱風天抵台被台灣人感動 暖舉曝光、網友狂讚

澳洲記者抵台PO文描繪台灣人暖舉，稱讚台灣人有禮貌。（圖取自Latika M Bourke）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲記者Latika M Bourke在24日抵台，剛巧是凱米颱風來襲，短短2個小時就感受到台灣人的友善。他在社群平台X發文稱，一位長者撿起他掉的悠游卡，追著還給他；另有1位女士則冒著風雨撐傘送他到住宿的酒店，他大讚台灣人超有禮貌。

澳洲記者Latika M Bourke在X發文稱，有人在捷運上不小心撞到他的腳趾，立刻連聲道歉，在倫敦街上或地鐵被撞了，就不是這樣。

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他還描繪了許多台灣人的暖舉，他說，抵台2小時，一位年長者撿起他掉下來的悠遊卡，追著還給他；並稱自己在電扶梯前猶豫不決，想知道是否走對路線時，一位女士停下來，二度提出要協助他。另一位則是冒著風雨撐傘送他，步行10分鐘到達酒店。他狂讚台灣人的禮貌令人難以置信。

網友紛紛留言稱，「這裡的人民、他們的行為、尊重和樂於助人是我愛上這個國家的原因」、「台灣是世界上我最喜歡的地方之一，台灣人文明程度令人驚嘆」、「地球上最友善、最有禮貌的人」、「台灣人真的很可愛」。

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