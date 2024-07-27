助中南部颱風災後重建 foodpanda砸千萬提供外送員加碼獎金

外送平台foodpanda推出店家期租減免、外送員獎金，協助中南部災後重建。（業者提供）

〔記者王捷／台南報導〕凱米風災重創台灣中南部地區，許多家庭和商家遭受重大損失，為幫助受災商家與消費者，foodpanda推出振興措施，涵蓋雲林縣、南投縣、嘉義、台南市、高雄市及屏東縣等地，因颱風暫時無法營業的合作店家，提供租費減免、免費更換接單設備的服務；foodpanda更斥資千萬，提供外送員加碼獎金，協助受災戶重建家園。

受災店家可申請減免600元、共2期的期租費用，若接單設備因風災受損，即日起直到8月底，可提供免費換機服務，詳細方案細節可登入「商家平台服務中心」，將有專人協助辦理。

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為陪伴受災地區居民度過風災，減輕生活負擔，同時支持當地店家的業務恢復，foodpanda推出為期4天的外送優惠活動，從今天開始至7月28日，在指定城市輸入「為你加油」優惠碼，訂購美食外送滿199元即可享79折優惠。

另外，為支持外送員因颱風無法工作的生活需求，foodpanda斥資千萬元投入加碼獎勵，在指定期間內，除了有單件報酬外，額外提供單單加碼和達標加碼獎勵，希望透過這些措施，為外送夥伴提供實質支援，協助他們度過難關並儘快恢復正常工作。

foodpanda公關總監郭昕宜說，風災對中南部地區造成的巨大損失，為幫助災區居民及店家儘快恢復正常生活，推出這些支持措施，協助大家在風災後重新站起來，也將持續關注災後恢復情況。

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