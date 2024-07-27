萬年老二成功超車三星 ! SK海力士登AI 記憶體之王

SK海力士今年第2季獲利創6年以來最佳紀錄。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子長期以來，穩坐全球記憶體龍頭寶座；不過，SK海力士（SK Hynix）受惠AI浪潮，推動高頻寬記憶體 （HBM）需求激增，成功從萬年老二翻身，擠下三星成為AI 記憶體之王，今年第2季也創下自2018年以來最佳獲利表現。

《彭博》指出，SK海力士為輝達供應高頻寬記憶體，遠遠領先於競爭對手三星電子和美光。今年5月SK海力士曾透露，到2025年高頻寬記憶體晶片的產能幾乎已被預訂滿，這反映出，SK海力士其對三星電子的領先優勢正在逐漸擴大。

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SK海力士26日表示，決定投資約9.4兆韓元（約新台幣2227億元），位於南韓龍仁市蓋當地首間晶片廠。據報導，這間新工廠將包括一個「迷你晶圓廠」，即可以加工12吋晶圓的研究設施，促進南韓國內晶圓材料和設備製造商能夠在實際環境中測試產品。

SK海力士表示，今年第2季市場對於高頻寬記憶體（HBM）和嵌入式固態硬碟等人工智慧儲存晶片的需求強勁，帶動獲利強勁表現，預計本季DRAM和NAND價格將繼續上漲。

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