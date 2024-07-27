牌照稅才剛繳、愛車就泡水！ 彰化稅務局教你退還

彰化縣這次災情慘重水患嚴重，不少車輛變成泡水車，讓車主心疼不已。（民眾提供）

彰化縣地方稅務局提醒車主，颱風造成車輛損失無法使用，可申請退牌照稅。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕已遠颺的凱米颱風，因夾帶暴雨回馬槍，造成彰化縣嚴重淹水，洪水淹進民宅也吞噬了汽機車輛，不少車主苦惱要報廢或停用的泡水車，4月才剛繳過牌照稅，這下不是白繳了嗎？彰化縣地方稅務局提醒車主，颱風造成車輛損失無法使用，可申請退牌照稅。

彰化縣地方稅務局表示，每年4月開徵汽機車車輛使用牌照是稅捐，徵收用來支應縣市政府一般性財政開銷，主管機關是稅捐稽徵機關，因此按規定，這次凱米颱風造成汽車或151cc以上機車泡水損壞，不堪使用，車主應向車子登記所在縣市的監理機關辦理報停或報廢登記，地方稅務局會依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

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除了牌照稅可申請退還外，因天災造成土地、房屋無法使用，或娛樂場所無法營業時，相關的房屋稅、地價稅及娛樂稅也有減免規定。民眾可於災害發生之日起 30 日內，檢附受災照片或證明文件提出申請。

彰化縣地方稅務局表示，房屋遭受重大災害毀損面積佔整棟面積達3成以上、不及5成之房屋，房屋稅減半徵收；毀損面積達5成以上，必須修復始能使用之房屋，免徵房屋稅。另外，土地如因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用時，免徵地價稅。娛樂場所因災害而遭受損害者，扣除其未營業之天數，也可減徵娛樂稅。

民眾可上財政部稅務入口網或地方稅務局網站查詢，並可線上申請稅捐減免，彰化縣地方稅務局免費電話（0800）476969。

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