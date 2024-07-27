回頭率最高警車？美第1輛特斯拉Cybertruck警車即將服役

特斯拉Cybertruck即將進入美國加州警局服役。（擷取自灣爾警局X平台官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉科幻卡車Cybertruck即將進入警局服務。《洛杉磯時報》指出，美國加州爾灣（Irvine）警方正準備實現科幻戰警的夢想，將在巡邏車隊中增加一輛Cybertruck，使其成為美國第一家擁有高回頭率電動警車的警局。

該警局在X上發布了一張在車頂、車頭配備警示燈的Cybertruck的照片。爾灣市警察局發言人卡里戴維斯 （Karie Davis）表示，這輛車的起價略高於6萬美元，不要指望看到這款有棱角的電動車出現任何高速追逐，未來僅用於社區巡邏。

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除了爾灣警局想引進Cybertruc外，美國加州的安納翰（Anaheim）在今年5月份也曾表態，有意購買Cyber​​truck，並希望成為美國第一個擁有Cyber​​truck警車的城市。不過，現在這頭銜可能屬於爾灣警方。

據報導，總部位於加州的UP.FIT公司，今年發布了一輛經過改裝的Cyber​​truck 的圖片，據稱能防彈還配有Starlink網路。

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