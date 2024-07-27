邱求慧親揭AMD在台設研發中心祕辛 「用競爭者撈到這條大魚」

經濟部技術司拜訪在矽谷的AMD總部留影，圖左至右分別是工研院專案經理楊家淳、工研院組長黃裕斌、工研院陳柏綱業務經理、工研院北美公司總經理兼國際長王明哲、工研院副所長駱韋仲、工研院協理蘇孟宗、AMD SVP Ivo Bolsens、技術處邱求慧司長、AMD SVP David Wang（王啟尚）、AMD Executive Susan Moore、AMD Sr. Director Marisa Zucek。（取自邱求慧臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國晶片大廠超微（AMD）將在台灣設立研發中心，經濟部26日正式公告，核定AMD申請A+計畫中的「全球研發創新夥伴計畫」，經濟部將補助33.1億元，業者要自籌53.3億元。經濟部產業技術司長邱求慧27日一早在臉書透露AMD來台設研發中心過程，與前一年殺到矽谷AMD總部拜會有關。

邱求慧臉書透露，2023年8月到西雅圖開亞太經合會（APEC），他和同仁商量要不要殺到矽谷的AMD去招商，但前一個月，AMD市值突破1700億美元，正式超越英代爾（Intel），躍升為全世界市值最高的CPU廠，以及AI晶片的二哥。

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邱求慧也提到，AMD招商和四年前的輝達不同，經濟部向輝達招手時，股價是148.6美元低點，沒人看好輝達會帶來的這股人工智慧旋風，當時經濟部掌握不錯的時機點，換做今日全球搶著要吸引輝達去投資，所幸當時台灣選擇了正確的時機，才撈到這條大魚。

而當時AMD的氣勢已經起來了，談判的難度勢必提高。邱求慧認為，「還是要去試試看吧？」8月9日，邱求慧帶著技術司同仁到矽谷AMD總部，由總部資深副總裁王啟尚（David Wang）帶隊親自接待，能看出對方也頗看重這次會面。

邱求慧開門見山地說:「你們的競爭對手，已經在台灣做很大規模的研發布局，您們若不趕緊行動，差距恐怕會被越拉越遠」。這個開頭似乎效果不錯，AMD高階主管們，熱烈地輪番對我們提問，包括來台灣有什麼好處、研發的主題、和國內廠商、大學合作的方式、要不要設立AI超級電腦等。

經過近一年繁複的來回討論和審查，雙方談定AMD在台成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊，除此之外，也由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，經濟部也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家國內廠商共同參與研發，總計計畫將可帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才超過1000人。

邱求慧還透露，今年也趁台北國際電腦展期間，6月5日安排經濟部長郭智輝與AMD執行長蘇姿丰兩人見面，且地點不選經濟部，而是到到蘇姿丰下榻的東方文華會面，雙方見面相談順利，談近一年的計畫，也終於拍板定案。

邱求慧回顧過近一年的洽商，台灣最終成功爭取到AMD來台，他強調「這不僅是對經濟部團隊的肯定，更顯示出台灣科技實力受到了國際的高度認可」。他盼外界持續保有信心，讓更多世界級的企業選擇台灣，共同推動產業創新與發展。

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