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小資族沒在怕！台積電越跌越捧場 股民飆破141萬重登「第1」

2024/07/27 12:36

台積電（2330）週五（26日）補跌開盤爆跌64元，終場收斂，但仍跌55元，創史上第2大。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕颱風假期間，美股爆跌，台積電（2330）週五（26日）補跌開盤爆跌64元，終場收斂，但仍跌55元，創史上第2大，隨著台積電重挫，逼近900元大關，小資族踴躍進場抄底，根據集保中心統計，最新股民增至141萬1503人，重回台股第1。

26日台積電爆跌64元，以915元開出，不過在盤中零股交易逼近984萬股，創台積電盤中零股交易第6大量，成交值歷史第2大，雙雙改寫自身紀錄，以及官股進場救援之下，跌勢收斂，終場跌55元，創史上第2大，收924元。

集保中心統計，截至7月26日，台積電股東人數來到141萬1503人，和7月19日的133萬3860人相比，週增7.7萬人。

觀察股民結構，持1到999股，也就是未滿1張的零股族最多，本週（截至7月26日）增至97萬6418人，和上週（截至19日）91萬1994人相比，週增6.4萬人。

對此股民在ptt上紛紛表示「基本面良好沒人會恐慌吧」、「一股一股將台積買回來XD」、「外資表示：我都領出來了，還會補鈔」、「全民零股護台積，泥說豪噗豪」、「1000以下的GG就是天上掉下來的」、「越撿越便宜」、「天上掉下來的禮物還不快點」。

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