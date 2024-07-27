G20財長預期全球經濟「軟著陸」 警告戰爭構成風險

G20公報提到，由於各國復甦步調不盡相同，恐加劇了經濟分化的風險。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕20國集團（G20）財政首長表示，全球經濟可能邁向「軟著陸」，但警告戰爭與衝突升級可能危及這個前景，更多的全球合作可讓經濟成長更穩健。《路透》報導，在巴西舉行2天會議後，G20主要經濟體的財長與中央銀行行長在聯合公報中也承諾抵制貿易保護主義，並強調減少經濟不平等的必要性。

世界銀行（World Bank）上月預測，2024年經濟成長率維持在2.6%，與2023年持平，但警告總產出到2026年仍將維持在低於新冠肺炎疫情前的水準。

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G20聯合公報提到，儘管仍有諸多挑戰，全球經濟走向軟著陸的可能性提升，讓我們備受鼓舞，但下行風險包括戰爭和衝突升級。全球許多地區的經濟活動已比預期更具韌性，而各國復甦步調不盡相同，加劇了經濟分化的風險。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）表示，G20將地緣政治議題擺到應有位置，讓合作議程能往前推動。

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