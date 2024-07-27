沒救了？中國養老基金頻爆清盤 習近平被封「中國首席經濟學家」

中國經濟頹靡，情況惡劣到連養老目標基金都岌岌可危，中國越來越多養老目標基金清盤。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟頹靡，情況惡劣到連養老目標基金都岌岌可危，而因無法吸引到充足投資資金，中國越來越多養老目標基金頻繁清盤，這對旨在彌補人口老齡化資金缺口的新退休金計劃造成了打擊，而《彭博》更指出，在中國經濟惡劣的局面下，領導人習近平的存在，使情況進一步惡化，因他和經濟學家、專家的意見紛歧，拒絕這些專業人士的建議，摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）對此指出：「習近平現在是中國首席經濟學家。」

《彭博》報導，文件顯示，今年以來中國全國範圍內，包括包括保誠和景順當地合資企業旗下的養老目標基金，今年因為達到規定的資產門檻，7月初宣佈進入清盤程序，而今年的清盤家數，接近6年前開始試點以來清盤總家數的一半。

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中國的股市疲軟，讓養老基金面臨越來越大壓力，這些基金一直難以吸引長期質疑質疑長期股票投資好處的當地投資者，而全球資產管理公司尋求從估計達1.7兆美元（約新台幣55兆元）的個人養老金市場分得一杯羹，但市場反應不熱烈，增添它們面對的挑戰。

上海證券分析師孫桂平表示，在養老基金市場發展面臨一定瓶頸的情況下，基金公司對該類型產品持營投入的資源不足。雖然長期前景看好，但短時間內規模難做大。

中國2022年開始實施個人養老金制度，以彌補中國大陸公共養老金體系的預期缺口。根據該計劃，客戶每年可在帳戶中存入人民幣1.2萬元（約新台幣5.4萬元），並可抵扣個稅，類似於美國的個人退休帳戶（IRA）。

像富達國際（Fidelity）和貝萊德（BlackRock）這樣的全球巨頭，一直設法打入中國龐大的養老金市場，但到2023年底，該計畫的總流入額僅人民幣280億元（約新台幣1267億元）。而根據數據顯示，截至今年3月31日，約290支養老基金中，資產低於人民幣2億元（約新台幣9.05億元）的基金超過一半。

21世紀經濟報導（21st Century Business Herald）指出，自成立以來至5月31日，有目標日期的基金（佔多數）平均每年虧損3%。景順長城的頤心養老目標日期2040三年持有基金成立於2021年，但於今年6月29日清算。根據申報文件，截至今年第1季，資產規模增至約人民幣9300萬元（約新台幣4.2億元），但自成立以來虧損21%。

繼3月份清盤1支類似基金後，中信保誠基金管理公司本月稍早終止了1支規模人民幣5300萬元（約新台幣2.3億元）的基金，該基金自3年前推出以來已下跌22%。

《彭博》另1篇文章報導，在中國經濟惡劣的局面下，領導人習近平的存在，使情況進一步惡化。在習近平執政的頭十年，政策制定者會定期與專家討論，但自他在第3任期鞏固自身統治後，專家與官員便難以談話。即使舉辦會議，也缺乏有意義的討論。

專家指出，無法判斷建議是否得到官員重視，因為在越加正式的會議上，官員大多都是一直點頭和記筆記，缺乏有效互動。

摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）對此指出：「習近平現在是中國首席經濟學家。」指中國經濟政策完全按習近平心中方向執行，而非往專業人士的建議發展。

美國智庫「亞洲協會政策研究院」中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出：「投資者面臨的危險是，中國領導人越來越脫離他們的擔憂，並實施對於改善經濟狀況無濟於事的政策。」

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