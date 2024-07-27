台灣晶片超重要！華府智庫讚全球最強大角色

華府智庫「全球台灣研究中心」指出，台灣在全球晶片供應鏈中扮演更強大、重要的角色。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（The Global Taiwan Institute,GTI）指出，日本、台灣、韓國、馬來西亞、新加坡等東亞國家在晶片全球供應鏈中，佔有強勢地位，而台灣在全球供應鏈中扮演更強大、重要的角色。不過文章也談到目前台灣所面臨來自中國、美國，甚至是在全球地位上的困境，以及晶片競爭的發展、台灣的未來。

文章指出，幾十年前，當業界在晶片製造過程中，尋找具有比較和戰略優勢的目的地時，台灣成為最可行的選擇。台灣提供巨額國家補貼、熟練的人才、優越的工作文化和便宜的土地，如今，台灣擁有世界上最先進的半導體製造設施，還有一些著名的設計、組裝、測試和封裝（ATP）設施。

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不過，使台灣在全球供應鏈中的地位變得更加複雜的一個值得注意的原因為，台灣在供應鏈上游對美國的依賴，以及對中國巨大潛在市場的依賴。

隨著「技術脫鉤」、「技術分叉」趨勢不斷增強，全球半導體產業面臨地緣政治和市場困境。韓國、日本都從中國市場獲得了巨額利潤。舉例來說，韓國約60%的晶片出口到中國，其中三星西安生產基地的NAND晶片產量佔其全球產量的40%。另外，日本東京電子公司約4分之1的收入來自對中國的銷售，包括那些受美國出口管制，和其他制裁影響的公司。

而與其他東亞國家相比，值得注意的是，台灣對中國的依賴程度更高。雖然韓國、日本都因其商業利益而與中國晶片是場有緊密的聯繫，但台灣科技業在技術、人才市場方面都與中國的聯繫更為複雜。

文章指出，透過台灣的合約製造，幾家台灣企業成為中國經盼工廠和設計公司的支柱。而重要的是，中國在晶片領域對台灣人才和技術水平更高的勞動力，有更高的依賴。

儘管台灣對中國的晶片出口下降，但中國仍是台灣最大的晶片買家。以2023年5月來說，中國購買的晶片就佔台灣出口的近54%。

反中國的晶片禁令嚴重損害整個供應鏈晶片製造商的利益。考慮到晶片禁令的直接影響，處理舊一代晶片的設施似乎沒有這個困擾。而美國授予幾家公司持續在中國使用美國半導體設施的豁免，在短期內為一些公司節省荷包，但儘管如此，在很大程度下，晶片禁令仍導致公司的收入下降。

文章表示，台積電（2330）取消了來自中國企業訂單，因此去（2023）年營收較2022年下滑5.96%。整體來說，這些禁令迫使企業減少對中國市場的依賴，預計一些市場領導者，會在未來幾年，將其設施轉移出中國。舉例來說，SK海力士在美國宣布對中國出口限制後，表示考慮出售其中國業務。

美國監管機構在發布一系列出口禁令後，政府向台灣、荷蘭、韓國、德國、日本等產業領導者施壓，要求他們加入對中國的晶片制裁。不過由於擔心中國的經濟脅迫，日本寄出的相關措施，僅與降低供應鏈風險有關，並未真的禁止中國。同樣，韓國雖然準備 「部分」 遵守美國的製裁，但也擔心由於失去中國市場而與行業競爭對手存在的差距，以及未來的國內競爭力。

超級大國之間持續的角力，使台灣面臨的困境更加嚴峻。儘管政治領導層將當前的變化視為多元化的機遇，但這些變化仍然對台灣在全球供應鏈中的關鍵地位產生更廣泛的影響，且最終與台灣未來的安全和國防有關。

文章指出，美國和台灣公司都在努力將晶片製造業務從中國轉移出去。 「中國加一」 策略，是由美國及其盟國主導的避免只投資中國並促進多元化的策略，是台灣新南向政策的補充。

在美國主導的脫鉤努力中，台灣的多元化努力可能會更加成功。然而，華盛頓最近的策略，包括國內產業補貼和對外拓展，顯示華盛頓不僅要擺脫中國，還要減少因與中國地緣政治緊張而對台灣的依賴。

2022年《晶片與科學法案》鼓勵其他晶片製造商在美國建立工廠，同時擴大對印度和越南等替代國家的晶片投資。簡而言之，美國認為，降低中國和台灣企業集中度的晶片供應鏈，將符合其最大利益。「台灣加一」（Taiwan plus one）這種做法，顯示人們對台灣安全越來越不感興趣，這可能會削弱台灣對中國的威懾力。

其次，全球供應鏈的轉移預期，並不能保證台灣目前在全球供應鏈中的地位。業界預測， 馬來西亞和越南等國家預計將在ATP方面取得重大進展，到2027年將達到全球10%份額。

儘管存在嚴重的歷史敵意和當代地緣政治競爭，但中國的市場潛力使韓國和日本，幾十年來都與中國經濟緊密相連，而當美國向兩國施壓，要求其晶片供應鏈「去中國化」時，兩國的恐慌集中在失去利潤豐厚的中國市場。

相較之下，台灣有更強的地緣政治動機站在美國這邊。台灣更關心不斷變化的地緣政治動態，這也對其未來的安全性及其在晶片供應鏈中的地位產生重大影響。

常有專家表示，現在是台灣解決半導體產業的不確定性，以及對中國入侵的恐懼的好時機，而最近的事態發展更表明，南亞和東南亞對於未來的晶片製造中心的重要性正在迅速增長。

儘管美國的產業政策為台灣晶片製造商提供了投資途徑，但它們也為擴大印度和越南等國家在晶片供應鏈中的作用提供了前景。儘管未來遠離中國的多元化，仍然是台灣當前半導體政策的核心，但重要的是要考慮這對台灣來說可能會是什麼樣子，且還需要考慮，多元化是否真正擴大了台灣目前的機會，或者是否給人才輸出帶來了更大的壓力，並危及關鍵的商業機密。

另外，還需要考慮，這樣的做法是否真的加強了台灣抵禦中國入侵的「矽盾」。在這種情況下，另一個可能被證明具有決定性的問題是：中國的替代方案是否比中國本身更好？像印度和越南這樣新興角色，能否與中國數十年的工業和製造經驗，以及迄今為止無與倫比的競爭優勢相媲美？且考慮到產業的性質，目前晶片產業的多元化計畫能否成功？

文章最後強調， 儘管正在進行的晶片供應鏈多元化進程，似乎更像是機會而不是挑戰，但與經濟和市場相關的台灣技術優勢相比，這對於台灣的技術優勢至關重要，也關係到台灣未來對中國的安全。

而台灣應該更關心「台灣加一」的做法，將如何影響其在全球供應鏈中的地位。

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