歐盟對我風電國產化提WTO爭端解決諮商 經濟部啟動溝通

歐盟不滿我國離岸風電國產化政策，狀告WTO，提出爭端解決諮商。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕由於開發商對我國離岸風電國產化政策不滿，歐盟也正式依WTO規定要求與台灣進行爭端解決諮商。經濟部晚間回應，國產化政策會朝開放方向研議，至於是否同意諮商將與經貿辦討論，持續與歐方溝通。

經濟部貿易署晚間透過新聞稿表示，離岸風電國產化政策，經濟部長（郭智輝）日前已說明，將對國產化政策進行研析及檢討，未來將會朝著開放方向研議。

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貿易署表示，WTO會員對於貿易夥伴的貿易政策若有不滿意的地方，經過雙方溝通後，若仍認為有必要經過WTO爭端解決程序，WTO協定賦予會員權利提出爭端諮商要求。因此歐盟向我提出諮商要求，這是每個WTO會員的權利義務。

貿易署也補充，我方已透過駐外單位積極向歐方進行說明，期以化解對我國的政策疑慮；針對歐盟提出WTO爭端解決諮商請求，依WTO規定，我國須於10日內回應是否同意諮商，經濟部將與包括行政院經貿談判辦公室在內的國內相關單位共同合作處理，並持續與歐方溝通。

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