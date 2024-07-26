台灣企業樂觀指數Q3季增67％ 創17季新高

鄧白氏調查，台灣企業樂觀指數第三季指數為125.3，比第二季增長67%。（圖為業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕美商鄧白氏發布2024年第三季《全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI） 和《台灣企業樂觀指數調查》（BOI），兩項指數雙雙上漲。其中，台灣企業樂觀指數125.3，指數不但破百，更比上一季大增67%，創17季最高紀錄。

由於近日台股大跌，外界對經濟前景有不同解讀，這項調查結果顯示，今年第三季（7~9月）相當樂觀穩健。

請繼續往下閱讀...

今年第三季GBOI全球企業樂觀指數上漲12.3%，展現全球企業韌性，尤其，在出口預期復甦和內需增強的帶動下，全球企業樂觀指數恢復到疫情前的水準，也成功應對地緣政治事件和供應鏈中斷等持續的全球衝擊。

鄧白氏表示，根據本季全球企業樂觀指數（GBOI）顯示，2024年第二季企業對投入成本的樂觀程度保持不變，但近三分之二的受訪企業預計在第三季的投入成本將更加有利。在全球範圍內，資訊通信技術、批發和零售以及紡織是最樂觀行業。

在企業規模方面，小型企業對市場最樂觀，增加36.4%，展現其對經濟環境下快速調適和經營韌性的信心；中型企業持續增長9.9%；只有大型企業較前一季下降4.7%。

從各產業來看，全球的製造業對市場樂觀預期上升了8.1%，又以紡織、木竹、紙業、皮革製造業增幅最大，增加19.6%。

在台灣企業樂觀指數來看，第三季指數為125.3，比第二季增長67%，標示企業樂觀指數已恢復至2022年第一季的疫情前水平。

鄧白氏表示，受惠於全球半導體持續擴張，人工智慧、電動車產業前景良好，再加上全球貿易復甦和本土強勁需求，台灣企業樂觀指數大幅上升。與第二季相比，今年第三季的全部六個關鍵參數（即銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數）均上升。

第三季台灣企業樂觀指數調查（BOI）發現，製造業的樂觀指數成長最大，達到162.4，較2024年第二季成長136%。

鄧白氏強調，該指數自2020年第三季啓動以來，為17個季度的最高水準。服務業的樂觀指數也提高至97.9，較2024年第二季成長20%，為2022年第四季以來，為8個季度最高。

在17個產業中，採礦業對銷售量和售價最為樂觀，機械設備製造業對新訂單最為樂觀，食品飲料煙草業對淨利潤最為樂觀，化學製造業對雇用員工最為樂觀。另一方面，不動產業對銷售量和新訂單最不樂觀，資通訊業對淨利潤、售價和雇用員工最不樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法