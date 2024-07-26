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英特爾旗艦CPU故障率近100％ 歐洲經銷商崩潰曝退貨率飆4倍

2024/07/26 21:40

英特爾第13 代和第14 代CPU處理器故障率近 100%，歐洲經銷商曝退貨率飆升。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾第13 代和第14 代CPU處理器故障率近 100%，網路遊戲開發商Alderon Games火大，改用 AMD 處理器；歐洲經銷商也崩潰，怒揭退貨率已經增加3到4倍。

從今年初開始，英特爾第13 代和第14 代 CPU 崩潰的災情就不斷出現。有大量玩家反應，使用英特爾第13代、第14代酷睿 i9 系列CPU玩特定遊戲，會集中出現崩潰問題。

英特爾近日指出，錯誤 CPU 微碼（microcode）是導致不穩定問題不斷發生主要原因，根據對退回CPU的分析證實，工作電壓升高的原因是微碼演算法，導致處理器的電壓請求不正確，8 月中旬將發布微碼更新解決問題。

不過，科技媒體《WccfTech》26日指出，幾個月來，英特爾第13 代和第14 代 CPU 效能下降問題引發熱議，不僅是普通用戶受到波及，Alderon Games等遊戲開發商和專業人士也開始反映類似問題，這表明英特爾旗艦CPU不穩定的災情比以往任何時候都更嚴重。

報導直言，根據經銷商回饋，英特爾第13 代和第14 代 CPU 不穩定造成的衝擊，看起來有點糟。法國媒體Les Numeriques披露，歐洲各大經銷商正面臨消費者因英特爾第13代和第14代CPU所造成的困擾，引發一波退貨潮。

一位不願透露姓名的歐洲經銷商說，英特爾第13代CPU的退貨率是英特爾第12代CPU的4倍，第14代CPU的退貨率是Alder Lake的3倍。

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