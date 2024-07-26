歐盟控訴台灣風電國產化 提WTO爭端解決諮商

歐盟對台灣離岸風電國產化政策抱怨多年，今天正式依WTO規定要求與台灣進行爭端解決諮商。（示意圖，資料照）

〔中央社〕歐盟對台灣離岸風電國產化政策抱怨多年，今天正式依WTO規定要求與台灣進行爭端解決諮商，若無法在60天內達成滿意解方，歐盟將可要求成立審議小組，即類似在WTO下將台灣「告上法院」。

世界貿易組織（WTO）今天舉行爭端解決小組（Dispute Settlement Body）會議，歐洲聯盟（EU）在會中要求與台灣進行諮商，歐盟認為台灣對離岸風力發電招商案的國產化要求違反WTO規定。

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WTO的爭端解決程序主要包括諮商階段、審議小組階段、上訴階段等。若諮商經60天仍未能解決爭議，則控方可要求組成審議小組，也就是進入類似司法的一審。

歐盟貿易總署（DG Trade）透過新聞稿表示，歐盟歡迎台灣投入支持綠色能源，但這種投入必須尊重全球公平競爭、遵守國際貿易規則。歐盟認為台灣對離岸風場招標的國產化要求（Local Content Requirements, LCRs），與台灣加入WTO時作出不歧視進口貨品及服務的承諾相悖。

歐盟指出，台灣前述政策對歐盟具戰略重要性的產業帶來負面衝擊，歐盟風電產業年營收600億歐元（約新台幣2兆1370億元），並已提供30萬工作機會，預估到2030年工作機會更將達93萬6000個。

此外，歐盟認為台灣歧視外國的做法降低效率、提高價格，使獲致安全供應的再生能源轉型變得更困難且昂貴，阻礙全球解決氣候問題的目標。

不過歐盟也指出，由於歐盟與台灣往來密切且富有成效，因此歐盟期待能達成互相滿意的諮商結果。

歐盟至少從2021年起變對台灣風電國產化政策多次表達不滿，包括去年WTO進行每5年一度的台灣貿易政策檢討時，歐盟也針對離岸風電國產化政策表達關切，要求台灣澄清是否考慮改變國產化條件。

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