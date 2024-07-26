央行理監事會議紀錄曝光！央行理事：打擊通膨不可鬆懈

有多位央行理事表示，我國通膨壓力仍大，在消費者物價指數年增率續升下，不可放鬆打擊通膨決心。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行理監事會議紀錄曝光！多位央行理事對國內通膨情況感到擔憂，有多位理事表示，我國通膨壓力仍大，在消費者物價指數年增率續升下，不可放鬆打擊通膨決心，若要升息也表贊同。

央行6月理監事會針對房市而來，決定升準不升息，並搭配第六波房市信用管制措施，獲得不少理事認同，但有理事表示，近月房租對 CPI 年增率的貢獻度愈來愈大，值得關切，且隨外食費等價格走升，更不可放鬆打擊通膨，且要強調打擊通膨的決心。

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另有理事則說，目前台灣經濟成長穩健，通膨仍高且已持續很久，預期若房價繼續上漲，房租亦將隨之上漲，物價上漲的壓力仍大。因此，持續讓貨幣政策正常化，稍微緊縮的貨幣政策應為可行，原認為可持續調升利率，然而此次針對房地產市場，調升存款準備率，亦具有貨幣政策緊縮的效果，有助於抑制通貨膨脹。

一位理事並指出，雖然央行此次略下修台灣今年 CPI 年增率，但相較於今年3月預測第3 季起 CPI 年增率將回落至2%以下，此次預測延至第4 季才可降至2%以下，顯示通膨預測存在高度不確定性。

不過也有理事認為，國內電價調漲對 CPI 年增率的影響並不大。3月已升息半碼，重貼現率升至2%，創 15 年來高點。此外，就國內經濟而言，今年 1~5 月出口，僅與 AI 相關的資通與視聽產品出口高度成長，其餘均呈衰退；若再升息半碼，恐加重傳產、中小企業貸款負擔， 贊成政策利率維持不變，惟仍須持續觀察國內通膨壓力。

另位理事則表示，目前台、美經濟金融情勢類似、勞動市場強韌、股市熱絡、通膨降溫。上次央行升息半碼，此段期間美國並未升息，央行須更長時間觀察台灣物價走勢，尤其今年3月以來房租成長率均高於去年，因此，同意此次政策利率維持不變。

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