台股崩跌 央行信心喊話：台股基本面不錯、資金充裕

台股崩跌，央行強調，台股基本面不錯、資金充裕。（路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布國內金融情況，雖然6月證券劃撥存款餘額、外國人台幣存款都減少，台股今日隨國際股市補跌逾700點，央行官員表示，國內資金依舊充裕，基本面良好，近日台股波動大，主要美國總統大選有不確定因素，AI概念股漲高修正等諸多因素交雜影響，外資基於全球資金配置調整部位，並非看壞台股，散戶在風險意識增強下，暫時轉為觀望。

根據央行統計，6月股價指數月平均為22449點，創下史上新高，融資餘額月底數4316億元，為2008年6月以來高點，但是證券劃撥存款餘額小幅減少453億元，降至3兆5099億元，是否意味散戶居高思危，逢高獲利了結？

請繼續往下閱讀...

央行官員指出，通常融資餘額、證券劃撥存款餘額都會受到股價因素影響，股價走高，兩者在「趨勢上」也都會同步增加，但不一定會「亦步亦趨」；過去證券劃撥存款餘額多被視為是散戶信心指標，隨交割管道多元，比較難以用單一指標來衡量，6月台股創新高，證券劃撥存款餘額沒有進一步增加，對投資人而言有可能是風險意識考量，或是比較呈現觀望情況。

6月本國自然人在股市成交金額比重也由5月的54.8%下降至53.6%，為去年2月以來低點；外資佔比亦由34.1%下滑至33.6%；本國法人則由11.1%上升至12.8%。

央行官員表示，台股近日波動大與AI概念股股價漲幅高，面臨財報考驗有關，另外，近期美國兩黨總統候選人對於半導體、關稅言論影響投資人對未來預期；而美國年底大選面臨變數，股市最不喜歡不確定性，幾大因素交雜，使股市最近偏向負面走勢。

不過，台灣基本面良好，包括主計總處預測台灣今年經濟成長率有3.94%、財政部近期公布出口數據穩健成長，中經院發布製造業採購經理人指數亦呈現擴張等，且資金也是充裕的。

央行官員並指出，近期外資對台股有逢高調節、獲利了結動作未必是看壞台股，外資通常都是全球佈局，在亞洲尤其是台灣有一定配置，近期台股表現相對好，漲幅高，為維持在全球股市權重配置比重，必須做些調節，不表示台灣基本面出現狀況。

根據央行統計，6月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.23%及6.25%，主要是放款與投資年增率上升，累計今年1至6月M1B及M2平均年增率分別為4.76%及5.92%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法