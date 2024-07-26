凱米挹注全台水庫18.71億噸水量 10月底前用水無虞

曾文水庫颱風前夕進行調節性放水。（水利署南水分署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕凱米颱風降雨打破多個歷史紀錄，在中南部帶來災情，但全台各地水庫也拜凱米颱風之賜解渴，總降雨入流量高達18.71億噸，包括石門、曾文水庫都近乎滿庫，經濟部水利署預估到10月底枯水期前用水無虞。

經濟部水利署自23日上午7點統計至26日下午4點，全台水庫的預估總降雨入流量高達18.71億噸，已有12億噸入庫，近6.7億噸持續入流。

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凱米颱風過後，中南部受到西南氣流影響，豪大雨襲擊，此次南部地區的曾文與烏山頭水庫、南化水庫三天期間，累積降雨都破1千毫米。根據水利署統計，曾文、烏山頭水庫合計有6.85億噸水量，排名第一，另外，石門、德基、南化水庫有1.5到2.5億噸水量。

觀察蓄水率變化，石門水庫、曾文與烏山頭水庫的蓄水率在颱風前後增加超過40%，牡丹水庫增加64.9%最多，外島的澎湖成功水庫也有49.4%。目前已有5座水庫蓄水率達到100%，石門水庫95.3%、德基89.5%、曾文水庫94.3%。

水利署副署長王藝峰表示，因集水區範圍大，降雨還會持續入流，估計曾文、石門水庫都會接近滿庫。王藝峰說明，此次受凱米颱風影響，全台水庫進水量都很不錯，先前曾文、石門水庫這兩座水庫蓄水率偏低，此次挹注頗大，颱風期間曾文水庫也都有持續性調節放水，但尚未到大規模洩洪。

王藝峰也提醒，目前到10月底枯水期前，水庫都可望維持滿庫、用水無虞，考慮接下來有二期稻作灌溉要用水，發電、民生等都需要用水，呼籲大家還是要節約用水。

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