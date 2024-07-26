宇瞻上半年每股獲利1.63元 下半年拚成長

宇瞻總經理張家騉（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宇瞻（8271）今在證交所舉辦法說會，執行長張家騉表示，DRAM與NAND Flash供應商紛增產，但都以AI應用的高階產品為主，DRAM大廠主要增產高頻寬記憶體（HBM）產品，NAND Flash則以製程推進為主，他預期下半年記憶體仍將漲價，但需求不明與能見度不高，漲價幅度可能收斂，宇瞻期望下半年營收表現能較上半年成長。

張家騉也指出，地緣政治緊張局勢、市場分歧、附加成本越來越高、規模縮減、需求不明，這些都是造成市場氛圍較不好的因素，但也有對產業正面要素，包括下半年傳統旺季來臨，AI伺服器暢旺，個人電腦PC、手機、隨身裝置可能帶動需求，筆記型電腦換機潮和印度市場熱潮等。

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張家騉表示，上半年雖未看到需求回溫，隨著傳統旺季來臨，加上印度製造的合作效益陸續展現，同時預計提高開發高性價比商用儲存市場的力道，切入創新應用領域電化學以及相關檢測設備等，希望藉由多元化的營運布局，助力下半年營收表現較上半年成長。

宇瞻看好印度生產近年逐漸崛起的趨勢，從2023年啟動印度製造Make in India （MII）專案，透過技術轉移給協力夥伴的模式，目前已可在印度生產DRAM跟SSD模組，藉由在地生產、快速回應、品質保證和即時支援等優勢，除了能就近滿足當地需求外，也有不少歐美地區的客戶有興趣。

張家騉表示，印度這幾年的經濟發展隨著政策調整而成長，並積極投入國家基礎建設，預期會有更多工業相關客戶前往開發業務。因此宇瞻也會安排參加印度兩大重點展會Electronic India跟Automation Expo 2024，將瞄準工業電腦、AIO（All in One）、Workstation及網通應用等領域，找尋更多可能的機會。

另外，宇瞻認為，東南亞新興市場如越南、泰國、印尼、馬來西亞等，具有得天獨厚的地理位置與人口紅利，在經濟發展同時也會帶動商業與工業基礎設施興建，從而衍生出大量儲存解決方案的需求，宇瞻將持續深耕這些區域。

隨著記憶體原料漲價的趨勢，張家騉認為，近年來客戶對於價格的敏感度較高，在工控市場尚未回溫的情況下，宇瞻會鎖定需求量大、高性價比的商用領域加強開發力道。

他表示，例如現在旅遊休閒市場興盛，預期帶動Kiosk機（無人自助服務機）、POS機、遊戲機等相關的應用，這類型的產業需要工控產品等級的品質與測試流程，但又要保有靈活的價格彈性，選擇適合的產品是相當具有挑戰性的難題。宇瞻多年專注在高規格品質的經驗以及製造優勢，能依照客戶需求提供豐富的產品組合同時兼具成本與品質，目前已經有不少成功應用案例。

對於後續營運展望，張家騉表示，今年雖然原料價格逐步回升，整體市場需求仍處於低迷，不諱言這對企業是一大考驗。但宇瞻已從過往歷史學習到寶貴經驗，越是艱困的局面，越能穩健布局；同時持續在重點領域、未來技術、數位轉型與夥伴結盟等四大面向累積營運動能，可望為企業永續發展打下堅強基礎。

宇瞻並公布第二季與上半年財報，營收18.84億元，毛利率19%，稅後淨利0.9億元，每股稅後盈餘0.69元，創近14季以來新低；上半年營收38.3億元，毛利率約20%，稅後淨利2.1億元，每股稅後盈餘1.63元。

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