LTN經濟通》美中貿易交鋒 這兩大廠打到不可開交

長江存儲在去年11月、今年7月兩度向美光提起訴訟，控美光侵犯多項專利。（路透、彭博資料照，本報合成）

長江存儲二度告美光侵權

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國晶片製造商長江存儲（YMTC）今年7月12日在美國加州北區聯邦地方法院，向美國記憶體大廠美光（Micron）提起訴訟，指控美光侵犯11項專利，要求法院下令美光停止在美國的相關記憶體產品銷售，並支付對應的使用費。

長江存儲表示，公司是全球最具創新性的3D NAND（儲存型快閃記憶體）晶片研發商、製造商之一，以研發出能以更低成本生產速度更快、容量更大的快閃記憶體晶片技術。

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長江存儲在訴狀中指出，2023年公司在快閃記憶體市場超越美光後，美光就以未經授權的方式，廣泛使用長江存儲的專利發明作為回應。訴狀稱，美光的5種記憶體晶片和產品，涉嫌侵犯長江存儲的專利，這些專利涵蓋晶片架構和製造方法等技術，美光宣稱侵權的這些產品可以應用在資料中心、遊戲和企業應用。

長江存儲也提到，美光清楚了解這些記憶體領域的專利，因為他們在自家的專利中引用了這些專利。要求法院永久禁止美光進一步侵權，並尋求美光賠償損失和律師等費用。

美光被控侵權的產品包括96層、128層、176層及232層3D NAND相關專利。（圖擷自美光官網）

長江存儲自稱是記憶體市場要角

值得注意的是，長江存儲在去年11月也曾向加州北區地方法院對美光及其子公司提起訴訟，控美光侵害長江存儲8項與3D NAND相關的美國專利。

美光被控侵權的產品包括96層、128層、176層及232層3D NAND。長江存儲在訴狀中稱，公司已經不再是記憶體領域的新秀，而是全球3D NAND市場的要角。並指出，加拿大產業研究公司TechInsights先前報告得出結論，長江存儲是3D NAND快閃記憶體領域的領導者，超車美光。

以兩家公司的技術來看，長江存儲在2018年量產了第一代32層3D NAND，2020年研發出128層3D NAND產品，並在2022年8月宣佈推出232層3D NAND；美光則是市場長期公認的3D NAND技術領導廠商，2020年量產176層3D NAND，並在2022年推出232層3D NAND。

長江存儲在2022年被華府列入出口黑名單前，曾傳出已成功打入蘋果供應鏈。（長江存儲官網，路透資料照，本報合成）

北京貿易報復 第一家找上美光

華府在2022年底對中國實施一系列出口管制，限制美商將半導體、晶片製造工具輸中，長江存儲作為中國的記憶體晶片大廠也被列入出口黑名單當中，美光隨後成為北京開刀的第1家美國晶片製造商。

在面臨美國出口管制之前，長江存儲的128層3D NAND晶片產品已成功打入蘋果供應鏈，獲得蘋果的技術和品質認證。據報，蘋果當時考慮使用長江存儲的晶片，不僅是出於成本考量，也是為了防止快閃記憶體晶片過度集中在三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美光這3大供應商的手中。

業界人士指出，近年來，中國技術能力提升，企業積極在中國本土、海外申請專利。在中國政府的支持下，這些中企開始頻繁的進行專利訴訟。2023年，中國法院共受理超過5000起涉及智慧財產權、壟斷的案件。

北京在2023年對美光進行網路安全審查，已國安風險為由，限制中國關鍵資訊基礎設施廠商購買美光產品。（彭博資料照）



美光在中銷售急降 仍不放棄投資

除了面臨長江存儲的訴訟，北京也在2023年3月大動作對美光產品進行網路安全審查，並於同（2023）年5月以構成重大的國安風險為由，下令禁止中國關鍵資訊基礎設施廠商購買美光產品。

中國國家互聯網信息辦公室聲明指出，經調查發現，美光產品存在「嚴重安全風險」，對中國關鍵基礎設施供應鏈構成「重大安全風險」，影響中國國安。中國網信辦並沒有詳細說明調查中所發現的風險，也沒有表明在哪些美光產品中發現風險。

中國過去曾是美光最大的市場，2017年，美光全年200億美元（約新台幣6573.9億元）營收當中，有高達一半來自中國。到了2022年，美光在中國市場銷售額縮減33億美元（約新台幣1084.7億元），佔整體比重剩11％，若加上香港市場佔比則約25％。

美光在當時的年報中曾提到，北京可能會出手限制美光參與中國市場，或是可能阻止美光與中企進行有效的競爭，美光也在同年關閉了上海的DRAM業務。

不過，儘管中國政府多次出手打壓，美光仍維持在中國的投資計劃，去年6月宣佈，西安廠投資追加43億人民幣（約新台幣195.5億元），並在今年3月正式動工，預計新廠將在2025下半年投產。美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，中國是美光全球業務的重要市場，自2005年以來，美光在中國已投資超過110億美元（約新台幣3615.6億元）。

在美中科技戰角力下，美光執行長梅羅特拉仍表示，中國是美光全球業務的重要市場。（歐新社資料照）

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