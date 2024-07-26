運價連3跌 四大主要航線全數走低

運價連3跌。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連3跌!最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌94.57點至3447.87點，跌幅從上週的3.6%縮小至2.66%，四大主要航線仍全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.47%，每FEU（40呎櫃）跌破7000美元。

近洋線的遠東到東南亞跌幅也達4.78%，TEU（20呎櫃）跌破700美元。另外，遠東到歐洲航線每TEU也跌破5000美元。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4991美元，較前一期下跌9美元，週漲幅0.18%；遠東到地中海運價每TEU達5270美元，較前一期下跌91美元，週跌幅1.69 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6663美元，較前一期下跌461美元，跌幅6.47%；遠東到美東每FEU達9557美元，較前一期下跌194美元，跌幅1.98%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌34美元，為673美元，跌幅4.78%。

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